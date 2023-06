Pablo Laso presenta su biografía: “Muchas veces, la manera de aprender a ganar es haber sufrido derrotas”

Quique Peinado, Pablo Laso y Faustino Sáez en la presentación de 'Ganar para contarlo' (Millán Cámara, Infobae España)

La epopeya de Pablo Laso como entrenador del Real Madrid de baloncesto ya tiene constancia en forma de libro. El técnico vitoriano ha presentado este jueves en Madrid Ganar para contarlo, una obra escrita junto al periodista Faustino Sáez y editada por Gigantes del Basket en la que desgrana en primera persona y con todo lujo de detalles su etapa al frente del banquillo blanco. 11 años en los que marcó una época tanto dentro como fuera de las canchas, con hasta 22 títulos en 860 partidos y 33 finales de 44 posibles.

“A veces, aprender a ganar es aceptar que no vas a ganar siempre. Siempre intenté que el camino no nos desviara del foco final. Hubo un año que ganamos todo y para mí no todo estaba bien. Yo trataba de hacer ver que había que dar una continuidad para conseguir el éxito. Es muy importante aprender a ganar, y muchas veces aprender a ganar es haber sufrido derrotas”, confesó Laso en un evento celebrado en el restaurante madrileño Rocacho Plaza y en el que Quique Peinado ejerció como moderador.

Laso aprovechó la presentación de su biografía para sincerarse sobre la relación especial que siempre ha mantenido con los jugadores que han estado a sus órdenes. “Veo a los jugadores casi como mis hijos. Estoy abierto a hablar con ellos de cualquier tema. A algunos les he visto crecer, casarse, tener hijos... y eso lo tengo que entender. Tengo que sacar lo mejor de ellos para el equipo, pero no puedo obviar que uno vaya a ser padre, por ejemplo. Y eso lo tienen que notar, me preocupo por ellos. Muchas veces no puedes hacer nada, pero a veces el hecho de que les escuchen les relaja y les ayuda a hacer bien lo que realmente hacen bien, que es jugar”, expuso al respecto.

El libro de Pablo Laso, 'Ganar para contarlo'

El campeón de 6 Ligas, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas, 2 Euroligas y una Copa Intercontinental al frente del Madrid tiene muy claro a quién destacar entre las estrellas a las que ha dirigido en el conjunto merengue: Rudy Fernández. “Tiene algo especial, algo que muchas veces no se entrena. Visión de juego, manera de ser… Valoro mucho a los jugadores que dan más para el equipo”, reconoció Laso.

Tampoco tuvo inconveniente en admitir la rabia que le produjeron las salidas de hombres tan especiales en el grupo madridista como Carlos Suárez y Marcus Slaughter. Al igual que su cariño por Willy Hernangómez. De hecho, Laso se lanzó a mandar un piropo a los actuales componentes de la plantilla blanca, llena de muchos viejos conocidos para él: “Todos los jugadores del Madrid me parecen jugadorazos”. Eso sí, no contempla incorporar a ninguno para su nuevo proyecto en el Bayern de Múnich alemán: “Ahora mismo, ni me lo planteo”.

“Por supuesto que entrenaría a Mirotic”

La presentación del libro también ha servido para que a Laso se le cuestionase sobre su regreso a los banquillos un año después de su abrupta salida del Madrid: “El Bayern tiene unas limitaciones económicas como cualquier otro club. Lo que te da los campeonatos no es el dinero. Es más fácil, pero no soy de los que cree que el deporte sólo es dinero. Aspiro a que la gente valore y respete al equipo, lleve el nombre del club por toda Europa al nivel que se merece. Hablo de una entidad reconocida a nivel mundial y el baloncesto es una parte importante”. Está claro que al gran culpable de que la sección de baloncesto madridista haya reverdecido sus laureles tanto a nivel español como europeo le gustaría hacer lo propio ahora en Alemania.

Un destino para el que no vería con malos ojos a uno de sus exjugadores, Nikola Mirotic: “Por supuesto que le entrenaría, su vuelta a Europa ha sido muy buena”. Eso sí, no cree que la posibilidad vaya a producirse, ya que “con lo que gana en el Barça no podría ficharle”. Laso se centra en lo tangible, en lo que va a marcarse como objetivo con el Bayern: “Tenemos retos importantes por delante, como es la Euroliga, la Liga y la Copa. Aspiramos a ser muy competitivos y a intentar ganar todo lo que podamos”.

Pablo Laso en una imagen de archivo (REUTERS/Marko Djurica)

El vasco no duda en reconocer que cree “mucho” en la filosofía que impera en su próximo equipo. A buen seguro que continuará siguiendo de cerca al Madrid, como ha hecho en estos meses alejado de las canchas. “Cuando más he visto ha sido al final, y menos al principio. La temporada es buena, ganar la Supercopa y la Euroliga... Es muy difícil decir que ha hecho una mala temporada. Creo que ha hecho una buena temporada”, expuso un Laso que ya no le da “más vueltas” a su salida del club y que está más que centrado en el próximo capítulo de su trayectoria: “Como entrenador he intentado seguir la historia y como Pablo Laso, contarlo”.

