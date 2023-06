Expectación por las mejoras de Aston Martin en Canadá para devolver a Alonso al podio: “Las mayores del año”

Fernando Alonso antes del Gran Premio de Azerbaiyán (REUTERS/Maxim Shemetov)

Fernando Alonso y Aston Martin han disparado la expectación por el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El bicampeón del mundo español ya dejó claro tras su peor resultado de la temporada, en Barcelona, que estar fuera del podio no va a ser una opción en las próximas pruebas. “Esto no va a volver a pasar. Es la última carrera sin podio”, reconoció el asturiano entre risas nada más concluir la carrera doméstica de cada año. Un mensaje claro para Mercedes, que superó a los británicos en Montmeló, y para los otros equipos de la parrilla que puedan amenazar lo que hasta ahora es una gran campaña para los verdes (cinco podios en siete citas): las cosas pueden ser distintas en Montreal, y más con el paquete de cambios que prepara la escudería de Magic.

La propia F1 no esconde, a través de su podcast oficial, que las mejoras que traerá Aston Martin a tierras canadienses “son las mayores del año”. De hecho, F1 Nation también revela que el director técnico del equipo, Dan Fallows, estará presente en Canadá: no presenciaba una carrera in situ desde el pasado Gran Premio de Miami. El dato deja a las claras la importancia que puede tener este fin de semana para la marca de Silverstone. “Fernando está enfadado consigo mismo, y un Alonso enfadado es aún más tenaz. Creo que volverá más fuerte”, se asegura también en uno de los medios oficiales del Gran Circo.

Aunque las esperadas modificaciones de Aston Martin son toda una incógnita, hay un periodista español que ha arrojado algo de luz al respecto. Se trata de Pedro Fermín, uno de los comentaristas de la primera victoria de Alonso en la F1 para TVE, que sigue viajando a las distintas paradas del Mundial acreditado por la FIA. “El AMR23, con todo lo que va a tener nuevo en Canadá, va a ganar en rendimiento y prestaciones. Eso lo tienen muy claro en Silverstone”, aseguró hace unas horas en su canal de Twitch.

Alonso en la clasificación de Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

“Los responsables técnicos de Aston Martin saben que van a ganar en downforce, van a ganar (por supuesto, evidentemente además de adherencia) en frenada, sobre todo en la recta principal van a conseguir algo más de velocidad punta... Todavía yo no puedo deciros si son 2 décimas, 3 décimas... No lo digo porque no lo sé: se verá”, sentenció Fermín.

Alonso: “Estaremos preparados para todo”

En las últimas horas, el propio Alonso no ha ocultado que él también espera con ansias que el semáforo vuelva a ponerse en verde. “Tenemos algunas mejoras para Canadá. Estaremos preparados para todo”, aseguró en la habitual previa que Aston Martin suele difundir antes de cada Gran Premio.

“El circuito es divertido y, aunque adelantar puede ser difícil, también puede deparar carreras sorprendentes”, avisó, además, Alonso, que asegura guardar “buenos recuerdos” de Montreal. Sin ir más lejos, de 2022: “El año pasado, por ejemplo, salí segundo en la parrilla tras una sesión de clasificación caótica y pasada por agua”.

“Puede que vuelva a llover este fin de semana, así que estaremos atentos al radar”, sentenció el ovetense, con una habilidad de sobra conocida para pilotar con lluvia de por medio. Por si todas estas declaraciones fuesen poco, Mundo Deportivo ha podido saber, a través de una fuente de peso, que Aston Martin espera notar su mayor tiempo de trabajo en el túnel de viento de forma decisiva a partir de julio.

Parada en boxes de Alonso en Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)

Su previsión iría bien hilada con el otro paquete de mejoras que los verdes tienen planificado en el horizonte más próximo: llegará en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, del 7 al 9 de julio. Eso sí, primero toca confirmar sobre la pista la tan esperada evolución en Canadá y ver qué se traen entre manos los rivales directos de Aston Martin en el presente Mundial. Es decir, Mercedes y Ferrari.

