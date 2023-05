La Federación se carga a Iglesias Villanueva tras el caso Vinícius: lo retira del VAR

Iglesias Villanueva dirige un partido antes de pasar a ser árbitro de VAR. (EFE)

La Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de árbitros han tomado la primera gran decisión después del episodio racista sufrido por Vinicius en Mestalla. Iglesias Villanueva deja de ser árbitro de VAR de manera inmediata. El colegiado, que estaba designado para arbitrar el partido intersemanal entre Real Betis y Getafe desde el VAR, será sustituido por Soto Grado. La decisión llega motivada por su actuación en el partido que disputaron Valencia y Real Madrid en Mestalla el pasado fin de semana.

Iglesias Villanueva, árbitro VAR de dicho encuentro, tuvo un papel fundamental en todos los acontecimientos desarrollados alrededor de Vinicius. Desde el VAR revisaron la tangana de los minutos finales en la que se vio envuelto el brasileño y recomendaron a De Burgos Bentoetxea acudir al monitor para ver la acción por una posible expulsión del jugador del Real Madrid. La imagen que vio el colegiado sobre el césped fue la que envió Iglesias Villanueva desde el VAR y la misma estaba cortada. La secuencia mandada únicamente hacía referencia al golpe del brasileño y no al resto de agresiones que existieron.

Otros cinco árbitros de VAR tampoco seguirán la próxima temporada

Iglesias Villanueva es la punta del iceberg de los cambios que preparan la Federación y el (CTA) Comité Técnico de Árbitros para la próxima temporada. Al técnico del VAR en Mestalla se añaden otros cinco colegiados, especializados en el video arbitraje, que no continuarán encargándose de sus funciones el curso siguiente. Tanto la Federación como el CTA reflejan un profundo malestar con la actuación arbitral de la última jornada desde el VAR.

Vinicius recrima los comentarios racistas realizados desde la grada de Mestalla.

Sin embargo, ambos entes respaldan el proceder de Ricardo de Burgos Bengoetxea sobre el terreno de juego y defienden que aplicó perfectamente el protocolo antirracismo. El hecho de no arbitrar toda la tangana no fue error suyo, sino de un Iglesias Villanueva al que le ha terminado costado el puesto. El Real Madrid publicó en su segundo comunicado que las imágenes mandadas por el VAR estaban sesgadas y, una vez investigado el caso, la Federación y el CTA han decidido prescindir del coleagiado gallego.

Iglesias Villanueva es reincidente

Su error en Mestalla ha sido el último, pero no el primero de la temporada. Iglesias Villanueva también fue el árbitro del VAR durante el partido entre Cádiz y Elche disputado a principios de año. El conjunto ilicitano empató en el tramo final del choque por mediación de un Ezequiel Ponce que se encontraba en fuera de juego. Iglesias Villanueva no revisó la jugada y el tanto ilegal subió al marcador y acabó teniendo incidencia directa sobre el resultado final.

Al día siguiente, el colegiado expresó sus sentimientos a través de un comunicado. “Es sencillo y la vez difícil pronunciar estas palabras: me he equivocado. Siento enfado, cabreo, dolor y contrariedad conmigo mismo por el error cometido. También siento que un fallo sirva para empañar y criticar duramente todo el trabajo que desarrolla el CTA. Pido disculpas al Cádiz y su afición por mi fallo. Quien más ha perdido en esta historia he sido yo, pero quiero dejar claro que nadie puede poner en tela de juicio la honestidad y profesionalidad de los árbitros españoles”, expresó Iglesias Villanueva ue ya no volverá a sentarse en la sala del VAR.

