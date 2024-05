Las pruebas que se deben superar para arbitrar de forma profesional: exámenes de Reglas de Juego, Protocolo VAR y Vídeo Test

El árbitro Sánchez Martínez (EFE/Luis Tejido)

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) cambió las pruebas rigurosas para árbitros y asistentes de Primera y Segunda división en la temporada 2022-2023. Además de las habituales pruebas físicas, se incluyeron, exámenes de Reglas de Juego, Protocolo VAR y Video Test, con el objetivo de asegurar la máxima calidad arbitral en el fútbol español. Estas evaluaciones tendrán lugar en momentos clave de la temporada, comenzando a finales de julio, con posteriores rondas en noviembre y febrero. Se estableció una calificación mínima de aprobación del 70% para cada prueba.

La falta de asistencia a estos exámenes sin una justificación previamente aceptada por el CTA resultará en una falla automática en la prueba. Quienes no superen los exámenes en la primera instancia tendrán una segunda oportunidad dentro de los 15 días siguientes. El no pasar en este segundo intento podría llevar a la no designación para arbitrar partidos oficiales. Será después de no pasar esta segunda prueba, y dentro de los 30 días siguientes, cuando se volvería a convocar para un tercer intento. Un tercer fallo resultaría en la cancelación de su licencia federativa, según establece el Reglamento General de la RFEF.

Existen disposiciones específicas para situaciones excepcionales, como lesiones o enfermedades, que permiten a los árbitros realizar los exámenes tras su recuperación completa, garantizando así la justicia en el proceso de evaluación.

Controles del estado físico

A finales de julio, se realiza la convocatoria de pretemporada. Pruebas de sprint con seis series de 40 metros que deberán hacer por debajo de los 5,8″ con un minuto de recuperación, y la prueba de resistencia SDS de 60 metros compuesta de 3 bloques de 5 repeticiones.

En el caso de los asistentes son tres las pruebas que deben superar. Además de las series, que en su caso son cinco de 30 metros por debajo de 4,7″ con 30 segundos de recuperación y de la prueba ARIET; ellos tienen esta tercera prueba llamada CODA que deben hacer en 9,80 segundos.

Para estos test de pretemporada, se ha hecho hincapié en la importancia de realizar estos exámenes en superficies adecuadas, priorizando los terrenos de juego de hierba, aunque se permite el uso de pistas de atletismo en determinadas circunstancias.

Circular Nº2 del CTA sobre las pruebas técnicas, físicas y médicas

Certificado oficial de UEFA/FIFA

Por otro lado, se ha previsto la exención de ciertas pruebas físicas para aquellos árbitros que hayan participado en actividades arbitrales internacionales organizadas por la UEFA/FIFA 15 días antes de la convocatoria en España, pues se le considerarían convalidadas a todos los efectos. Este mismo criterio será de aplicación cuando el control físico en UEFA/FIFA deba realizarse en un plazo no superior a dos semanas después de la fecha fijada para la realización de las pruebas físicas en España.

Para verificar este cumplimiento, es necesario aportar al CTA el correspondiente certificado oficial de UEFA/FIFA en las 48 horas posteriores a su realización, detallando pruebas y tiempos. En caso de no superar estas pruebas, deberán realizarlas en España en las dos semanas posteriores a las organizadas por estas dos entidades internacionales.