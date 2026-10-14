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Ethan Hawke habló sobre las contradicciones de Hollywood: “Cuanto más amas un proyecto, menos te pagan”

El nominado a los Premios de la Academia repasó su trayectoria profesional entre cintas independientes y comerciales en una entrevista con GQ, y defendió la necesidad de que surjan nuevas voces

Ethan Hawke afirmó que existe una relación directa entre el amor hacia un proyecto cinematográfico y una menor remuneración económica (REUTERS/Mario Anzuoni)
Ethan Hawke afirmó que existe una relación directa entre el amor hacia un proyecto cinematográfico y una menor remuneración económica (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Ethan Hawke reivindicó el valor de hacer arte por fuera de la lógica del dinero y el prestigio, al reflexionar sobre su carrera, la fama y el paso del tiempo en una entrevista con GQ. El actor estadounidense, de 55 años, afirmó que los proyectos que más aprecia suelen ser los menos rentables y defendió la necesidad de que surjan nuevas voces en el cine, la música y el teatro.

Con una trayectoria que atraviesa títulos como La sociedad de los poetas muertos, Antes del amanecer, Día de entrenamiento y Boyhood, Ethan Hawke sostuvo que su impulso para mantener un ritmo sostenido de trabajo no responde al miedo de perder oportunidades. “He podido hacer cosas que realmente quiero hacer, y eso me da mucha energía”, dijo.

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El intérprete también reconoció un costado menos amable de esa productividad. “La vida es un poco áspera”, señaló, al describir la inquietud personal que lo lleva a encarar nuevos proyectos. Hawke vinculó esa actitud con una enseñanza que recibió durante el rodaje de La sociedad de los poetas muertos, cuando Robin Williams le recitó la frase latina “carpe diem”.

Hawke cuestionó el peso del dinero en la industria audiovisual

Para el actor, existe una relación entre la libertad creativa y las condiciones económicas de una producción. “Hay una correlación directa: cuanto más amas un proyecto, menos te pagan”, afirmó. En esa línea, puso como ejemplo a Blue Moon, película dirigida por Richard Linklater por la que obtuvo una nominación al Oscar.

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El actor obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo en el largometraje "Blue Moon" (Sony Pictures Classics)
El actor obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo en el largometraje "Blue Moon" (Sony Pictures Classics)

“El triunfo de Blue Moon es que esa película exista”, sostuvo Hawke. Según planteó, las obras alejadas de las fórmulas de consumo masivo suelen tener más dificultades para conseguir financiamiento y público, aunque representan una oportunidad para trabajar con mayor independencia.

El artista cuenta con cinco nominaciones a los Premios de la Academia: tres por actuación (Día de entrenamiento, Boyhood y Blue Moon) y dos por escritura, gracias a las películas de la trilogía “Antes de...”. Aun así, relativizó el peso de esas distinciones: “Prefiero que me nominen y después quejarme”, bromeó.

Hawke indicó que los galardones de festivales como Cannes, Berlín y Venecia le resultan especialmente relevantes porque, a su entender, dependen menos de las campañas de promoción y del desempeño comercial de los filmes. Sin embargo, admitió que el reconocimiento todavía tiene un efecto personal: “Hay un chico de 13 años dentro de mí que dice: ‘¿Es verdad? Es increíble’”.

La fama puede convertirse en una forma de aislamiento

En la conversación con GQ, Ethan Hawke abordó también las consecuencias de la celebridad. El actor, que en su novela A Bright Ray of Darkness describió la fama como una “peste negra”, explicó que la exposición pública puede producir aislamiento y distorsionar los vínculos personales.

“Es como estar en un zoológico, y los animales de zoológico se vuelven locos. Los seres humanos también”, aseguró. Hawke sostuvo que el problema aparece cuando las personas famosas quedan rodeadas de elogios y pierden contacto con relaciones sinceras. “Nadie está siendo real con vos. Y eso vuelve loca a la gente”, agregó.

Hawke comparó la exposición de la celebridad con un cautiverio que distorsiona los vínculos personales y genera aislamiento (REUTERS/Eduardo Munoz)
Hawke comparó la exposición de la celebridad con un cautiverio que distorsiona los vínculos personales y genera aislamiento (REUTERS/Eduardo Munoz)

Su experiencia como figura asociada al cine de los años 90 ocupa otro lugar en esa reflexión. Hawke fue uno de los rostros de una generación marcada por películas como Reality Bites y Antes del amanecer, aunque aseguró que con el tiempo pudo tomar distancia de esas etiquetas.

“Los años 90 se fueron, pero siento que llevamos con nosotros lo que tenían de bueno”, afirmó. También recordó que su hija mostró Antes del amanecer a amigos jóvenes, quienes consideraron poco realista que los protagonistas no intercambiaran números de teléfono. “No teníamos celulares”, les respondió Hawke.

El actor espera que las nuevas generaciones tomen la palabra

Lejos de defender un lugar permanente en el centro de la escena, Hawke consideró que los artistas jóvenes deben asumir mayor protagonismo. “Si no tenés nada para decir, deberías soltar el micrófono”, expresó, aunque sostuvo que las generaciones mayores todavía pueden acompañar ese proceso.

El actor dijo que percibe señales de renovación cultural y pronosticó movimientos relevantes en la música y el teatro. En ese contexto, lanzó una de las definiciones más contundentes de la entrevista: “El dinero y los bastardos codiciosos que creen que controlan a todos siempre pierden al final”.

“Creo en la rebelión”, continuó. Para Hawke, la creación artística conserva una capacidad de respuesta frente a las estructuras de poder y a las dinámicas comerciales que predominan en parte de la industria. “Ellos creen que están ganando, pero están perdiendo, porque sus vidas no valen nada”, afirmó.

Tulsa se convirtió en un espacio central para su presente laboral

Una enseñanza recibida de Robin Williams durante el rodaje de "La sociedad de los poetas muertos" influyó en el constante ritmo de trabajo de Hawke (REUTERS/Eduardo Munoz)
Una enseñanza recibida de Robin Williams durante el rodaje de "La sociedad de los poetas muertos" influyó en el constante ritmo de trabajo de Hawke (REUTERS/Eduardo Munoz)

Entre sus trabajos recientes, Hawke destacó la segunda temporada de The Lowdown, serie creada por Sterlin Harjo y rodada en Tulsa, Oklahoma. El actor interpreta a Lee Raybon, propietario de una librería que queda involucrado en distintos delitos dentro de la ciudad.

Hawke rechazó la idea de que filmar fuera de los grandes centros de producción implique una limitación. “Tulsa es increíble. El centro de este país es increíble”, afirmó. También elogió a Harjo, creador de Reservation Dogs, y valoró que la serie esté vinculada a una comunidad local de músicos, artistas y referentes políticos.

Sobre el personaje, explicó que comparte algunos rasgos con papeles anteriores, pero tiene una identidad propia. Su objetivo, dijo, es que el público perciba el mundo cotidiano que rodea a Lee Raybon: “Quiero que puedas oler esa librería, que puedas oler su auto”.

El actor también acaba de estrenar The Weight, una película de aventuras protagonizada junto a Russell Crowe. Hawke señaló que buscaba asumir un personaje de acción antes de que la edad limitara esas posibilidades, aunque ya piensa en otros desafíos teatrales. Próspero se acerca. El rey Lear está en el camino”, dijo.

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