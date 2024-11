Todo lo que no sabías de Robert Downey Jr. y ese casting que considera su peor error

Robert Downey Jr. le contó a The Hollywood Reporter lo que pasó aquella vez que aceptó hacer un casting publicitario (REUTERS)

Decimos, escuchamos Robert Downey Jr. y pensamos varios cosas (según la edad del consumidor, claro). Lo más jóvenes, desde ya, lo verán como Tony Stark, en Iron Man. Los más grandes se remontarán, seguramente, a su fabulosa interpretación de Chaplin, en la biopic del gran Charles, en 1992.

Su nombre, también, es sinónimo de escándalos, internaciones, arrestos policiales y reinvención gloriosa. Y nada ejemplifica mejor su capacidad de resiliencia que el Oscar que logró como Mejor Actor de Reparto por Oppenheimer en la última edición del premio más codiciado en Hollywood.

Para sus fans, la expectativa ahora pasa por la participación del actor -nacido en Manhattan- en la piel de Doctor Doom, el próximo gran villano de la Fase 6 del UCM. Como quedó claro en la última ComicCon, la estrella de Iron Man, cuyo personaje murió en Vengadores: Endgame, regresará al Universo Cinematográfico Marvel (MCU) en un rol completamente distinto. El casting de Downey Jr. como el villano de Los Cuatro Fantásticos se anunció junto a la nueva película, Avengers: Doomsday.

Tras dirigir dos de las películas más taquilleras de la franquicia, los hermanos Joe Russo y Anthony Russo marcarán su regreso a Marvel Studios para lo que será quinta y sexta entrega de Los Vengadores. Esto es hoy. Pero algunos años atrás -como confesó en The Hollywood Reporter- el actor incurrió en algunos errores de cálculo, presentarse a un casting al que nunca debió ir...

Primeros pasos

La carrera de Robert Downey Jr. despegó en los años ‘80, cuando comenzó a hacerse un nombre con papeles en comedias juveniles que mostraban su carisma y versatilidad. Entre estas primeras apariciones destacan títulos como Weird Science (1985), Back to School (1986) y The Pick-Up Artist (1987), que lo situaron como una promesa emergente en la industria. Aunque estas películas no apuntaban aún a la complejidad dramática que más tarde caracterizaría su carrera, sirvieron como plataforma para su crecimiento profesional.

El verdadero punto de inflexión llegó en la década de los noventa, cuando Downey Jr. asumió roles más ambiciosos y profundos. En 1992 -se dijo- protagonizó Chaplin, una biopic dirigido por Richard Attenborough que le permitió explorar la vida del icónico actor y director de cine mudo Charlie Chaplin.

Esta interpretación magistral le valió elogios unánimes de la crítica y varios premios, incluido un Bafta, consolidando su estatus como un actor capaz de asumir papeles de gran envergadura y emotividad. No casualmente, en 1993 Robert Altman lo dirige en Short Cuts y un año después Oliver Stone lo convoca para Natural Born Killers (1994).

La consolidación

Su capacidad para adaptarse a papeles variados lo llevó a protagonizar películas como A Scanner Darkly (2006), una obra experimental que exploró los límites de la ciencia ficción y la animación, y Zodiac (2007), un thriller dirigido por David Fincher, en el que su interpretación aportó una intensidad inolvidable al complejo relato del caso del asesino del Zodiaco.

Luego de unos años inestables en su vida personal (y en su carrera, claro), Robert Downey Jr. terminó de consolidarse como una estrella global con su interpretación de Tony Stark/Iron Man

Sin embargo, fue con su papel de Tony Stark/Iron Man en el Marvel Cinematic Universe (MCU) que Downey Jr. alcanzó una notoriedad sin precedentes. Su debut en Iron Man (2008), dirigido por Jon Favreau, revitalizó su carrera, marcando el inicio de una franquicia que redefinió el género de superhéroes.

Con un carisma arrollador, Downey Jr. transformó a Tony Stark en uno de los personajes más queridos del MCU, participando en múltiples entregas como The Avengers (2012) y Endgame (2019), dejando un legado que difícilmente podrá ser replicado.

Además de sus contribuciones al cine de acción, el actor también brilló en géneros como la comedia. Su actuación en Tropic Thunder (2008) le valió una nominación al Oscar, demostrando su habilidad para equilibrar proyectos de gran escala con otros más irreverentes y originales.

Malas decisiones

En su camino hacia el estrellato, Robert Downey Jr. enfrentó malas decisiones cinematográficas, también experiencias que lo hicieron cuestionar los proyectos en los que se involucraba. Una de las más memorables, que él mismo calificó como su “peor audición”, ocurrió cuando asistió al casting para un comercial de Dr Pepper. Según contó en The Hollywood Reporter, los productores le explicaron que debía interpretar al “flautista de Hamelín” en una campaña donde todos querrían ser como él. Inmediatamente, sintió que aquello no era para él: “Simplemente me levanté y me fui”, confesó.

Robert Downey Jr., ahora en la gloria, también dio pasos en falso en su carrera, pero ninguna, dice, como cuando se le ocurrió ir a un casting publicitario (REUTERS)

Esta decisión refleja su capacidad para reconocer y evitar proyectos que podrían haber sido perjudiciales para su carrera, un aprendizaje derivado de los errores que experimentó en el pasado. Aunque algunas de sus elecciones tempranas, como Air America y Johnny Be Good, no alcanzaron el éxito esperado, Downey Jr. utilizó estos tropiezos como lecciones para evaluar con más cuidado sus futuros compromisos profesionales. Después de todo, saber decir “no” también es una herramienta esencial en el mundo del cine.

Sin embargo, pese al rechazó de aquel comercial, Downey Jr. no se mostró completamente reacio a participar en publicidad. A lo largo de los años, colaboró en campañas como la de Aura, una compañía de ciberseguridad, y en anuncios de Amazon Echo, donde incluso retomó su papel de Doolittle.