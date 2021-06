La insólita teoría viral que afirma que Avril Lavigne murió en 2003 y fue sustituida

Según la hipótesis, Avril se suicidó en 2003 (Foto: Avril Lavigne)

Avril Lavigne acaba de abrir su cuenta de TikTok y la estrenó con un pequeño clip donde aparece ataviada al estilo “skater punk” que la dio a conocer en 2002 cuando fue lanzada con su superfamoso tema Complicated.

Los usuarios quedaron sorprendidos de que a sus 36 años, la estrella canadiense luce juvenil y con la “misma vibra” con la que entró al mundo de la música a inicios del milenio con su exitoso álbum Let go.

La repentina vuelta al reflector de la compositora recordó también una extraña leyenda que ronda el internet desde hace algunos años en la que se afirma que en realidad la cantante murió a los 19 años después de haber lanzado su primer álbum.

Avril Lavigne debutó en TikTok junto a Tony Hawk y causó furor (Video: Tik Tok)

El blog brasileño Avril esta morta manejado por fans de “la Avril original” se ha convertido en viral y en él se recopilan datos y anécdotas de todos estos años que “comprobarían” que la artista murió y fue sustituida por una impostora.

Esta descabellada hipótesis surgió en el blog hace más de diez años, pero lo más tétrico de todo es que las “pruebas” que presentan podrían coincidir con algunos aspectos de la carrera de Avril. Según esta teoría conspirativa de internet, en 2003 murió el abuelo de Avril, quien entristecida decidió quitarse la vida, por lo que fue sustituida por una doble, una actriz llamada Melissa Vandella. Dicha estrategia se habría realizado para que el éxito de la cantante no minara y la disquera pudiera seguir haciendo dinero a expensas de su imagen.

Y es que a partir de la publicación de la hipótesis no son pocas las personas que se han dedicado a encontrar diferencias entre “la original” Avril y la supuesta suplente. Aunque no hay información comprobada, quienes sostienen la veracidad de esta teoría afirman que en las actuaciones en vivo es más notable observar cómo se conduce “la nueva” Avril Lavigne.

Según las fans brasileñas creadoras del blog, existen detalles en el arreglo personal de Avril que delatarían una supuesta suplantación (Foto: Avril esta morta)

Con el paso de los años a Avril se le ha visto despojarse de su imagen ruda de chica punk con estoperoles, tenis y prendas oscuras, y ahora luce sin problemas colores rosa pastel, faldas pitillo y altos tacones, detalles que según los conspiranoicos dan cuenta de que “la original” ya no está entre notros, pues según ellos, la artista nunca se presentaría así de glamorosa.

Y es que “la anti Britney” como muchos la llamaban, lanzó el álbum Under my skin luego de su exitoso debut, con un estilo más light con el que se fue desprendiendo de la imagen de chica ruda. Y con The best damn thing, en 2007 una Avril más rubia de lo habitual y con mechas rosas comenzó a despertar las sospechas de las brasileñas.

Ya en 2015, Avril dio a conocer que padecía la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata y que puede llegar a causar la muerte, por ello se alejó de los escenarios un tiempo. Situación que sirvió para avivar la teoría que, con el 15 aniversario de Complicated, volvió a viralizarse en internet.

Una antigua foto de la época donde aparece la cantante con el nombre "Melissa" en el puño podría indicar la identidad de la suplente, según la teoría (Foto: Avril esta morta)

Y es que los cambios de estilo en Avril, según la teoría, no son orgánicos sino que vienen bajo el nombre y la personalidad de Melissa Vandella, una presunta actriz idéntica a Avril que supuestamente se ha estado haciendo pasar por ella todos estos años en presentaciones y actos públicos. Además, toman como prueba una sesión de fotos de la época donde Avril aparece con el nombre “Melissa” en sus puños, aspecto que no se ha aclarado hasta ahora.

“La nueva Avril”, como muchos la llaman ahora, es más femenina y juega con lo sexy, aspectos que Avril pasaba por alto a inicios de su carrera. En el blog en cuestión se puede ver un comparativo entre las narices de la vieja y la nueva Avril, así como la diferencia de altura: “la nueva” es tres centímetros más baja.

Aunado a que la canción Under my skin presuntamente cuenta las intenciones de Avril por quitarse la vida, además de que el ex guitarrista y mejor amigo de la canadiense, Evan Taubenfeld, dejó la banda tras el lanzamiento del segundo álbum comenzó una carrera en solitario y llamó la atención por la letra de una de sus canciones, en la que contaba que había perdido a su mejor amiga.

La teoría indica que "la original Avril" seguiría fiel a su imagen punk y jamás se mostraría sexualizada (Foto: Archivo)

Marcas de nacimiento nuevas -y otras desaparecidas-, el número de lunares, un cambio notable en la voz, tatuajes desaparecidos, caligrafía distinta (todo comprobado por expertos, según el blog) atestiguan la presunta suplantación de la que la propia Avril ya ha hecho referencia.

Al respecto, en 2019 la canadiense declaró a Entertainment Weekly: “Es sólo un rumor tonto de Internet y estoy asombrada de que la gente lo haya creído. ¿No es algo raro? Es muy tonto y me veo exactamente igual (que antes)”, expresó.

Por otra parte, este 2021, Avril lanzó el tema Flames a dúo con el rockero Mod Sun. En una escena del video, la artista aparece en un cementerio tocando un piano de cola negro a un lado de una lápida que tiene inscrita la leyenda “Internet killed the rockstar”, una clara referencia al extraño rumor surgido en internet a principios del milenio.

