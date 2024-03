Taylor Swift sigue sorprendiendo con canciones inéditas en el inicio del Eras Tour en Singapur

La estrella pop está acostumbrando a sus seguidores a interpretaciones exclusivas que ella misma escoge según el país en el que se encuentre (Photo by Hector Vivas/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management)

En una emocionante noche llena de sorpresas, Taylor Swift inauguró el primer concierto de su esperado Eras Tour en el Estadio Nacional de Singapur, en Kallang, dejando al público asombrado con la inclusión de mashups sorpresa de sus éxitos a lo largo de diferentes álbumes. Y es que, recientemente, la innovadora cantante pop se ha encargado de que ninguno de sus shows sea igual al anterior, para deleite de sus fans.

Te puede interesar: Taylor Swift estuvo escondida en varios partidos de Travis Kelce antes de que su relación se volviera pública

La intérprete de Cruel Summer tiene por costumbre personalizar sus presentaciones en función a cada país, por lo que siempre opta por incluir dos canciones especiales en cada actuación de su gira mundial. Sin embargo, Kallang se llevó el premio mayor, porque Swift escogió ofrecer cuatro canciones solo el primer día, divididas en dos medleys.

Durante la parte acústica de su presentación, Swift interpretó una mezcla especial de su éxito de 2010 Mine, perteneciente a su álbum Speak Now, y Starlight, del disco Red, mostrando su habilidad para reinventar sus propias obras. Esta actuación fue compartida en X (antes Twitter), al igual que otra interpretación donde mezcló I Don’t Want to Live Forever del filme Cincuenta sombras más oscuras, y el tema Dress, de su álbum Reputation, añadiendo un toque sensual a la noche.

Te puede interesar: Adam Sandler aseguró que Taylor Swift es tan grande como los Beatles y lo pone nervioso

(video “Taylor Swift cantó un nuevo mashup de sus canciones “Mine” y “Starlight” en Singapur”)

No es la primera vez que Swift experimenta con mashups en esta gira. En Sidney, Australia, ofreció una combinación de New Year’s Day de 2017, Peace de 2020, y Should’ve Said No, un éxito de 2008, demostrando su faceta versátil en el escenario. Además, realizó un dúo memorable de White Horse y Coney Island con su telonera y amiga Sabrina Carpenter, después de que el set de apertura de esta se cancelara por malas condiciones climáticas.

Te puede interesar: El papá de Taylor Swift abandonó Australia después de ser denunciado por agredir a un fotógrafo

Como era de esperarse, Swift no defraudó a sus miles de swifties australianos. “Elijo las canciones para cada público y espero acertar”, les confesó la cantante, y la ovación del público confirmó que había elegido a la perfección: la locura estallaba. “¿Saben lo alto que están cantando? Es tan alto que estoy encantada”, interactuó Taylor.

La ganadora del Grammy también aprovechó su paso por el país oceánico en su gira para anunciar novedades sobre su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Society. Reveló que incluirá dos versiones especiales con bonus extras en cada una: The Albatross y The Bolter, que serán lanzadas en Sidney y Melbourne respectivamente, generando gran expectativa entre los fans por ver las diferencias.

La superestrella invitó al escenario a cantar su tema de 2008 "White Horse" a su telonera, quien no pudo presentarse el viernes debido al mal clima Créditos: X/carouselenas

Antes de llegar a Singapur, la artista compartió su emoción con el público, destacando la importancia del país asiátio para su familia. Reveló que su madre, Andrea Swift, pasó gran parte de su infancia allí, lo que les permitió tener una conexión personal con el lugar durante la gira. “Cuando veníamos de gira, mi madre me llevaba a su antigua casa, donde solía ir a la escuela. Así que he oído hablar de Singapur toda mi vida”, confesó la intérprete de Anti-hero a sus fans en un video publicado en X.

Como ya se había confirmado, la estrella de la NFL Travis Kelce llegó a Australia y estuvo presente en el primer concierto de su novia en Sidney y, probablemente, lo estará en muchos más para mostrarle su apoyo. Su presencia, sin duda, marcó otro punto alto de la noche, despertando la emoción y curiosidad de los asistentes cuando fue visto a alentando a la artista desde el público.

Travis Kelce aterrizó en Sydney antes de los conciertos de la gira Eras Tour de Taylor Swift (X @killlatay)

Quien se convirtió en una swiftie más al asistir al concierto de Taylor el mismo día fue la cantante estadounidense Katy Perry, dejándose ver coreando el tema Bad Blood en un video. Como amiga de la artista, Katy compartió su experiencia en Instagram con un carrusel de instantáneas que capturaron la emoción de la noche.

“Pude ver brillar a una vieja amiga esta noche”, escribió junto a la publicación, que incluía un cálido selfie con Swift y dos videos de su actuación.