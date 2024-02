Taylor Swift cantó canciones sorpresa e hizo un dueto inesperado en Australia

En un primer concierto marcado por retrasos climáticos, la estrella pop ofreció temas inesperados a sus fanáticos australianos (EFE/EPA)

Dando inicio a su gira Eras Tour en Sydney, Taylor Swift brindó un show memorable este viernes por la noche en el estadio Accor, pese a las dificultades climáticas. La superestrella del pop emocionó a sus fans australianos con un repertorio único, que incluyó tres canciones completamente inesperadas. Para ello, formó un dueto sorpresa junto a su telonera, la cantante Sabrina Carpenter, que interpretó uno de los temas más emblemáticos de Swift en sus inicios.

La intérprete de Cruel Summer tiene por costumbre de personalizar sus presentaciones en función a cada país, por lo que siempre opta por incluir dos canciones especiales en cada actuación de su gira mundial. La primera sorpresa llegó cuando Swift interpretó How You Get The Girl, de su álbum 1989, con una guitarra acústica.

Como era de esperarse, Swift no defraudó a sus miles de swifties australianos. “Elijo las canciones para cada público y espero acertar”, les confesó la cantante, y la ovación del público confirmó que había elegido a la perfección: la locura estallaba. “¿Saben lo alto que están cantando? Es tan alto que estoy encantada”, interactuó Taylor.

La superestrella invitó al escenario a cantar su tema de 2008 "White Horse" a su telonera, quien no pudo presentarse previamente debido al mal clima Créditos: X/carouselenas

La segunda sorpresa, aun más conmovedora, llegó cuando Swift invitó a su telonera Sabrina Carpenter al escenario para interpretar una versión del tema de 2008 White Horse, de Taylor, mezclada con Coney Island. La colaboración entre ambas artistas fue un momento único que los fans disfrutaron al máximo, especialmente cuando recordaron que Carpenter solía ser una fiel seguidora de Swift desde sus inicios en el country.

Un antiguo tweet de 2009, que resurgió después del concierto, evidenció su fanatismo temprano. “Estaba intentando participar en un concurso de karaoke de Taylor Swift para ganar boletos y una oportunidad de conocerla, pero me dijeron que debía tener 13 años”, escribió el mensaje, cuando era apenas una niña.

El concierto de apertura del Eras Tour en Sydney no estuvo libre de complicaciones. Inicialmente planificado para iniciar a las 19:30 horas, comenzó con retraso debido a tormentas y lluvia, lo que provocó la evacuación temporal del estadio Accor. Además, la actuación de Sabrina Carpenter como telonera fue cancelada por motivos de seguridad, pero Swift subió al escenario poco más de 20 minutos después de la hora prevista, venciendo las adversidades climáticas.

Los swifties recordaron que Sabrina Carpenter solía ser una fiel seguidora de Swift desde sus inicios en el country, y ahora es su telonera (X/lookinsabrina)

Los incidentes externos del viernes en Sydney no solamente afectaron el inicio del espectáculo, sino también generaron caos entre los 80.000 asistentes, quienes tuvieron que refugiarse ante las inclemencias del tiempo y los rayos cercanos.

“Por favor, tengan en cuenta que, debido a las condiciones meteorológicas, la hora de inicio del espectáculo se ha retrasado. Permanezcan a cubierto hasta nuevo aviso y sigan las pantallas del recinto y las instrucciones del personal”, expresó un comunicado del estadio poco antes de las 18:00 horas.

Como ya se había confirmado, la estrella de la NFL Travis Kelce, quien llegó a Australia un día antes, estuvo presente en el primer concierto de su novia y lo estará en muchos más para mostrarle su apoyo. Su presencia, sin duda, marcó otro punto alto de la noche, despertando la emoción y curiosidad de los asistentes cuando fue visto a alentando a la artista desde el público.

Katy Perry asistió al primer espectáculo de Taylor en Sydney y compartió su experiencia en sus redes (Instagram @katyperry)

Quien se convirtió en una swiftie más al asistir al concierto de Taylor Swift en Sydney fue la cantante estadounidense Katy Perry, dejándose ver coreando el tema Bad Blood en un video. Como amiga de la artista, Katy compartió su experiencia en Instagram con un carrusel de instantáneas que capturaron la emoción de la noche.

“Pude ver brillar a una vieja amiga esta noche”, escribió junto a la publicación, que incluía un cálido selfie con Swift y dos videos de su actuación.