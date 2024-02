Travis Kelce aterrizó en Sydney antes de los conciertos de la gira Eras Tour de Taylor Swift

El tricampeón del Super Bowl llegó para reunirse con su novia dos días antes de sus próximos shows en Australia y planea acompañarla en las siguientes fechas (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

El romance entre la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, continúa floreciendo mientras se reúnen nuevamente bajo el itinerario de la gira Eras Tour de la cantante. Tras una temporada en la que Swift apoyó a su novio durante sus encuentros deportivos, Kelce aterrizó este jueves por la mañana en la Ciudad Esmeralda de Sydney, Australia, previo a sus conciertos este fin de semana.

Te puede interesar: Travis Kelce está dispuesto a acompañar a Taylor Swift en su gira del “Eras Tour” por Australia

Tras una escala en Honolulu, las imágenes capturadas por medios locales mostraron a Travis bajando de un jet privado vestido con un chándal verde y cargando algunas de sus maletas antes de subir a una van. Según ABC News, se espera que se una a Taylor en su lujosa suite en el hotel Crown de Bangaroo, donde la cantante se ha estado hospedando durante su gira australiana.

Pero el tricampeón del Super Bowl no viajó solo. Cabe destacar la posible compañía de algunos de sus mejores amigos, debido a los indicios en las publicaciones en redes sociales desde Hawai por parte de uno de ellos y una foto compartida por Ross Travis, amigo del jugador, desde la ventana del avión. Esto sugiere que la confianza que ya tiene Swift con el grupo de amistades de su novio.

Tras una escala en Honolulu, las imágenes capturadas por medios locales mostraron a Travis bajando de un jet privado vestido con un chándal verde (X @killlatay)

En los últimos días, la pareja ha estado disfrutando de un tiempo de calidad por separado después de la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 2024. Swift ha estado en Australia desde la semana pasada, realizando shows en Melbourne y aprovechando su tiempo entre conciertos explorando lo local, desde salidas a comer con Sabrina Carpenter, su buena amiga y telonera, hasta una visita al zoológico de Sidney, en donde se prepara para volver al ruedo.

Te puede interesar: Taylor Swift donó 100.000 dólares a la familia de la víctima del tiroteo de Kansas City

Kelce, por su parte, se acaba de unir a ella después de un viaje de golf a Las Vegas con sus compañeros de equipo. Este movimiento sigue la apretada agenda del atleta, demostrando su compromiso tanto en el campo deportivo como en su vida personal.

Ahora, la ganadora del Grammy se prepara para subir al escenario en Sydney del 23 al 26 de febrero en el Accor Stadium, antes de continuar su tour en Singapur el 2 de marzo. Según People, su novio planea acompañarla en varias fechas de su gira durante el verano, un gesto que refleja el apoyo que la artista le ha brindado a lo largo de la temporada de la NFL, asistiendo a 13 de sus partidos y celebrando juntos las victorias de los Chiefs.

La ganadora del Grammy se prepara para subir al escenario en Sydney del 23 al 26 de febrero en el Accor Stadium, antes de continuar su tour en Singapur el 2 de marzo (REUTERS)

De hecho, el itinerario de la feliz pareja parece ya estar establecido por el resto de los próximos meses. Fuentes cercanas a la pareja han compartido a People su entusiasmo por los planes de viaje juntos, particularmente en Europa, donde Swift continuará su gira Eras Tour a partir del 9 de mayo en París. “Están haciendo planes para el verano y están emocionados de viajar juntos en Europa cuando Taylor lleve su gira allí”, dijo.

Te puede interesar: Así llegó Taylor Swift en un particular “vehículo” al escenario de su concierto en Melbourne

“El fútbol lo es todo para él. Lo vive y lo respira. Pero él está listo para un tiempo de inactividad ahora y para mostrar a Taylor la forma en que ella tiene para él”, aseguró al medio otra fuente cercana a la familia Kelce. Este periodo de descanso para el ala cerrada representa una oportunidad para disfrutar el tiempo en pareja y explorar nuevos destinos, manteniendo el equilibrio entre sus apasionantes carreras y la vida personal.

Este segundo viaje de Kelce acompañando a la cantante de Cruel Summer llega después de que su propio padre, Ed Kelce, lo haya confirmado. “Le pregunté: ¿Te vas a ir a Sydney?, y parecía dispuesto”, explicó sobre su hijo, que aun no estaba seguro si lograría hacerlo debido a su apretada agenda.

La pareja tiene planes de viaje juntos, particularmente en Europa, donde Swift continuará su gira Eras Tour a partir del 9 de mayo en París. EFE/ John G. Mabanglo

Ed también reveló que está convencido de que su hijo y Taylor son “el uno para el otro”, y no dudo en llenar de elogios a su nuera calificándola de “cálida y amable”. “No creo que ella recibiera el memo de diva. No entendió lo de músico mimado. No sabe cómo lograrlo. Y eso para mí dice mucho”, aseguró.