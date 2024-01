Entre confesiones y tequila, Dua Lipa y Seth Meyers se tatuaron juntos durante un programa de TV

La estrella pop se comprometió con una dinámica de juego en el programa “Late Night with Seth Meyers” mientras bebía tequila con el presentador (Getty Images)

El programa Late Night del carismático presentador estadounidense Seth Meyers ha llevado la dinámicas de los juegos en las entrevistas al siguiente nivel. Además de hacer hablar de más a famosas celebridades como Rihanna en su segmento Day Drinking, donde beben cócteles en bares, Meyers ha logrado lo que pocos pueden presumir: tatuarse de por vida el mismo diseño que Dua Lipa en un divertido momento que involucró tequila, risas y confesiones.

En una reciente aparición en el programa Late Night with Seth Meyers, Dua Lipa y el comediante protagonizaron una velada que arrancaron con un juego en la casa de ensueño de Barbie, inspirada en la taquillera cinta de 2023. Allí, en un divertido intercambio, compartieron shots de tequila que debían deslizar por un tobogán de color rosa. El ambiente desenfadado fue el preámbulo de una decisión trascendente: tatuarse juntos.

Mientras que la cantante de 28 años ya luce en su piel una variedad de diseños de tinta, Seth Meyers, a sus 50 años, estaba por experimentar por primera vez la aguja del tatuador. Un punto de inflexión que llegó de la mano de Keith “Bang Bang” McCurdy, renombrado artista que ha tatuado a destacadas celebridades como Rihanna, Justin Bieber y Selena Gómez.

La cantante británica se comprometió con una dinámica de juego en el programa "Late Night with Seth Meyers" (Late Night with Seth Meyers (YouTube))

“Estoy muy emocionado”, exclamó Meyers antes de explicar que, en diciembre, “Dua y yo acordamos antes de Day Drinking que nos haríamos tatuajes combinados”. El presentador lucía notablemente nervioso. “Nunca me he hecho un tatuaje antes, así que sólo vamos a hacer un punto solitario”, dijo.

Lipa, que lucía un jersey negro con un amplio cuello cubierto de cristales, intervino sugiriendo un diseño algo más elaborado que un simple punto. “Creo que deberíamos... quizá una estrellita, ¿qué opinas?”. La idea inicialmente no entusiasmó al presentador, creyendo que la artista británica estaba “bromeando”. Sin embargo, para darse valor, optó por servir otra ronda de tequila antes de aceptar el diseño.

Ante la pregunta de Meyers, la intérprete de Levitating reveló que tiene “como 20″ tatuajes, después de dudarlo un momento. “Estoy muy emocionada. Vamos a estar unidos de por vida”, dijo ingeniosamente. Acto seguido, Dua colocó su pie adornado con un tacón rojo sobre la mesa para que McCurdy procediera a dibujar un boceto la pequeña estrella en el lateral de su tacón, al que dio su aprobación para que lo hiciera permanente.

“Estoy muy emocionada. Vamos a estar unidos de por vida”, dijo Dua Lipa ingeniosamente (YouTube/Late Night With Seth Meyers)

Mientras era el turno de Meyers, el dúo emocionó al público al volver a tomar tequila, Lipa desde la botella y Meyers desde el vaso. “Es muy gracioso haber aguantado tanto tiempo en mi vida sin hacerme un tatuaje. Tengo que darte las gracias de nuevo, amiga mía”, dijo el también productor.

El ex actor de Saturday Night Live eligió un lugar en la parte inferior de la pierna para inmortalizar el recuerdo, mientras bromeaba diciendo que quería “olvidar que lo tiene”. Aunque se le ofreció a la artista la oportunidad de tatuar a Meyers, este optó por la experiencia profesional, entre risas, declarando: “No me fío nada de Dua”.

El simpático segmento del programa concluyó con la grabación de los mini tatuajes, simbolizando una amistad que ahora se encuentra marcada no solo en recuerdos compartidos, sino también en tinta.

Dua Lipa en su debut en los Globos de Oro 2024, en donde obtuvo una nominación a Mejor Canción Original por "Dance the Night" (REUTERS/Mike Blake)

Este peculiar episodio llegó pocos días después del gran debut de la cantante de Houdini en la glamurosa gala de los Globos de Oro 2024, gracias a su nominación a Mejor Canción Original por el famoso éxito musical Dance The Night, una colaboración junto a Mark Ronson, Andrew Wyatt y Caroline Ailin para la banda sonora de la película Barbie. En la categoría se enfrentó a propuestas fuertes, como la de Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell con el también viral What Was I Made For?, que finalmente se impuso como ganadora.