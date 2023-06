Cristiano Ronaldo habló de su relación con Georgina Rodríguez tras los rumores de crisis

Cristiano Ronaldo salió a desmentir las especulaciones sobre una separación con Georgina Rodríguez y asegura que juntos son más fuertes. (Foto: Instagram)

Cristiano Ronaldo salió a desmentir los rumores de una fuerte crisis con Georgina Rodríguez. Luego de que se especule sobre una posible separación tras filtrarse las discusiones que tenía la pareja, la prensa española señaló que fuentes cercanas les habían revelado que había un distanciamiento entre ellos.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que hace un mes tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie. Cristiano sí fue educado”, reveló el periodista Abel Planelles.

Asimismo, los medios portugueses comentaron que una de las razones del distanciamiento se debe a los proyectos de la influencer. “Se especula que la pareja estaría atravesando por una crisis en su relación, debido a que el reality Soy Georgina, cuya segunda temporada se estrenó hace poco, ha alcanzado un impacto mediático que para nada es del agrado de Cristiano”, mencionaron.

La pareja negó que se esté separando

Sin embargo, tras conocer sobre estos rumores, el futbolista salió a defender su relación con la madre de sus hijos y manifestó que ellos siempre estarán juntos: “Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes”.

“Mi familia está siempre conmigo, Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100%”, agregó a Mundo Deportivo.

Por su parte, Georgina decidió desmentir los rumores de una manera más pública, pues compartió la canción de Romeo Santos, ‘Si yo muero’, donde resaltó una parte fuerte de la letra: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.

Se casarán

Georgina también reveló que ellos no descartan la posibilidad de regresar a vivir a España, país en el que se conocieron y vivieron gran parte de su amor. “Yo soy ciudadana del mundo. Me encanta volar y me encanta vivir por todos los lugares. Y claro, nosotros tenemos casa en España, en Portugal, en Italia, Inglaterra”, comentó.

Georgina Rodríguez señaló que le gustaría casarse con Cristiano Ronaldo

Además, cuando le consultaron sobre la posibilidad de casarse con Cristiano, la empresaria señaló: “Claro que sí”. Una respuesta que fue respaldada por futbolista: “Un día, seguro”.

¿Cómo empezó su historia de amor?

Ronaldo se encontraba jugando en el Real Madrid y en el 2016 conoció a Georgina, quien era vendedora en una de las tiendas de Gucci. El futbolista y la joven empezaron a salir de manera seria, por lo que Rodríguez adoptó al hijo mayor de él, Cristiano Jr.

Unos años después, la pareja decide tener hijos en común, pero por un embarazo subrogado, es ahí cuando nacen los mellizos Eva y Mateo. Esto coincidió con el embarazo de ella y tuvieron a Alana.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron la noticia que esperaban gemelos (@cristiano)

Luego del nacimiento de los tres bebés, la pareja afronta momentos difíciles. Georgina anunció su embarazo de gemelos, pero desafortunadamente perdió al varón en el parto y sobrevivió únicamente la niña.

Seguir leyendo: