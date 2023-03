Cazzu reveló que creció escuchando la música de Belinda

Cazzu mencionó que no solamente le gustó la colaboración que Belinda hizo con Los Ángeles Azules, sino la mayoría de su discografía (Instagram/@cazzu/@belndapop)

Cazzu ha sido comparada con Belinda desde que comenzó su noviazgo con Christian Nodal, ex novio de la española, no obstante, dijo que no la percibe como una competencia, por el contrario, la respeta porque creció escuchando su música.

Hace más de ocho meses la Nena Trampa comenzó un romance con el intérprete de Ya no somos ni seremos, poco después de que él y Beli anunciaron su ruptura. En ese momento, la relación fue muy polémica porque Nodal ya había sido relacionado con varias influencers, inclusive se pensó que sería algo fugaz.

Ahora, a casi un año de que comenzaran su noviazgo, Julieta Cazzuchelli es nuevamente es comparada con la intérprete de Luz sin gravedad ya que grabó un tema con Los Ángeles Azules -agrupación con la que Belinda cantó Amor a primera vista-, fue cuestionada por el programa Siéntese quien pueda acerca de las críticas de las que ha sido blanco y confesó que ella no se ha dado cuenta de esto, pero quiso enfatizar que respeta a su colega y piensa que es una artista “increíble”.

Cazzu, siendo más joven que Belinda, fue su admiradora de pequeña (Instagram/@cazzu)

“No sé si esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía, en verdad. Yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto”

Agregó que, pese a lo que el público pueda pensar acerca de ellas, le gusta la música que la protagonista de Cómplices al rescate ha producido y la valora mucho como artista.

“La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y nada, le tengo muchísimo respeto”

La argentina no había hablado antes de las comparaciones que el público hacía entre ella y Beli, así como la española tampoco ha hablado al respecto (Instagram/@nodal)

La intérprete de Mucha data mencionó que las comparaciones y críticas no le han afectado porque sabe que muchas veces son con “malicia” y además, no se ha dado cuenta de cuán frecuentes son, por tanto, no les presta mucha atención.

Ya que en los últimos días ella y Christian se han visto envueltos en rumores de que esperan a su primer hijo, la cantante reaccionó a esto y, al igual que con el tema de Belinda, dijo que no le pone atención a este tipo de polémicas porque surgen de la gente que se quiere divertir y no le molestan porque sabe que es parte del entretenimiento.

Al ser cuestionada acerca de si tiene planes de convertirse en madre o en casarse con el sonorense, evitó la pregunta y respondió que son cosas que una mujer hace cuando se sienten felices con su pareja.

Pese a que tanto Nodal como Cazzu han hablado de Belinda, la intérprete de "Ni Freud ni tu mamá" ha intentado no mencionarlos (Instagram: @belindapop)

Finalizó la entrevista compartiendo que Nodal es una persona que la hace sentir acompañada y lo que más aprecia de él es su lado humano.

“Él es muy lindo, es una persona que te hace sentir muy apoyada, escuchada. La verdad que la parte más importante de él es la humana”, expresó.

Asimismo, reveló que tanto su familia conoce al intérprete de Botella tras botella, así como ella conoce a los González Nodal y la han tratado con mucho cariño y le gusta verlos cada que visita México.

“Su mamá es hermosa, la quiero muchísimo, ella y toda la familia de Nodal es muy muy amable conmigo, muy amorosa. Siempre me ilusiona verlos, cada que vengo acá”, finalizó Cazzu.

Cazzu y Nodal actualmente tienen ocho meses de relación, ambos ya conocen a sus familias y conviven todos la mayor parte del tiempo (Twitter/NodalEncantada)

A pesar de los rumores de que la pareja inclusive ya se habría comprometido, la oficina de prensa de Christian desmintió que los cantantes estén pensando en dar el siguiente paso en su romance, pero se sientes felices y su noviazgo es más estable que nunca.

La primera vez que Julieta y Nodal fueron vistos juntos fue en junio de 2022, a cuatro meses de que el sonorense terminó su compromiso con Belinda.