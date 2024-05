Mariana Maggio y Mariano Yacovino: “la IA permite a los docentes tener un vínculo más cercano con los estudiantes”

Mariana Maggio y Mariano Yacovino hablaron con Ticmas sobre cómo es que la inteligencia artificial puede, y está siendo, ocupada por el sector de educación. (Agustín Brashich/Ticmas)

La tecnología y la inteligencia artificial están presentes en el día a día de la sociedad actual. Pese a que constantemente se desarrollan nuevas herramientas y soportes tecnológicos, muchas veces estos no son asociados ni aprovechados en el ámbito educativo. Sin embargo, pasar de largo en este sentido hace que se desperdicie una gran oportunidad de crecimiento estudiantil, docente y social.

Sobre este tema hablaron los especialistas Mariana Maggio y Mariano Yacovino, especialistas en educación e inteligencia artificial. Ambos participaron en la mesa “La IA al servicio de la educación”, la cual fue organizada por Ticmas y realizada en su auditorio dentro de la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Mariana Maggio es educadora, escritora especializada en tecnología educativa, algunos de los títulos que ha publicado es Educación en Pandemia, Reinventar las clases en la universidad y Enriquecer la enseñanza. Es miembro del Consejo Nacional de Calidad de la Educación de Argentina y uno de sus ensayos más recientes se llama Híbrida: enseñar en la universidad que no vimos venir.

Mariano Yacovino, director de Educación de Microsoft Argentina. Formó parte de diversas empresas de tecnología, trabajó en IBM en Wonder Way, en Intel, además de ser gerente de cuentas empresariales de educación en Amazon Web Services (AWS).

¿Cuáles son los nuevos usos de la IA en las aulas? ¿Cómo potenciar la creatividad y la innovación? ¿Cómo cambia la labor docente? Son algunas de las preguntas que se hicieron en el panel de Ticmas, que fue moderado por Patricio Zunini, las cuales son desglosadas a continuación.

El impacto de Chat GPT después de la pandemia

Mariana Maggio comentó al inicio de su participación que el impacto y popularidad que ahora ha tenido la IA en las escuelas se debe a las políticas de las instituciones, así como al uso y exploración por parte de docentes y de estudiantes con esta herramienta, y sin embargo apuntó que es poco debido a que no se explora desde diversas caras y a la lejanía que provoca la tecnología sobre todo con las y los profesores, por las dudas que puede generar, pero pidió no tener miedo ni rezagarse de la aplicación de la IA y más bien sumarla a la práctica educativa.

“Tenemos que meternos, entenderlo, comprender los alcances, los límites, las posibilidades y las preocupaciones que genera la IA generativa. Pero definitivamente hay una puerta que se abre que tiene que ver con la posibilidad de experimentar, de tocar, de jugar, de explorar y de mirar; de ahí ver que eso va a tener un impacto para la educación. Eso lo vamos a decir nosotros como comunidad educativa desde las políticas, desde las instituciones y por supuesto desde cada uno de los profesionales de la educación”, dijo la escritora argentina.

Al mismo tiempo, consideró que aunque aun exista cierta lejanía con los actores de la educación, lo cierto es que la IA ya ha empezado a “hackear” la evaluación en su estructura clásica, ya que lo que teóricamente podían resolver los estudiantes con más o menos fuerza y comprensión, hoy están dispuestos a hacerlo con aplicaciones como Chat GPT y eso es un golpe fuete al sistema educativo, por lo cual no se puede perder tiempo en dicho tema.

En el auditorio de Ticmas dentro de la FIL 2024, Mariana Maggio y Mariano Yacovino hablaron sobre cuáles son los avances de a IA en la educación

La IA a un clic de distancia

En la charla con Ticmas, Patricio Zunini trajo a colación que Microsoft ya incluye un botón de Copilot Beta en Windows, lo que pone a la inteligencia artificial más cerca de los usuarios. Sobre este tema, Mariano Yacovino recordó que si bien estos avances parecen acelerados, la IA se está desarrollando desde la década de 1950, “con la necesidad de tratar de emular el cerebro humano a través de las máquinas”. Apuntó que fue hasta 2017 es que aparecen las redes neuronales o deep learning, que es lo que da paso a la predicción y toma de decisiones por parte de la IA.

“Pero, ¿qué pasó hace poquito, a partir de 2020? Aparece la inteligencia artificial generativa y ahí es donde realmente hay un cambio de paradigma, porque ahora es capaz de analizar una basta cantidad de datos o parámetros, miles de millones de datos y poder dar información en un lenguaje natural. Antiguamente nosotros usamos la inteligencia artificial para determinar o definir o analizar un cierto acontecimiento, pero la inteligencia artificial generativa es capaz de analizar imágenes, textos, desarrollo de código”, especificó el director de educación de Microsoft.

Yacovino comentó que Microsoft comenzó a invertir en este rubro desde hace aproximadamente tres años a través de Open AI, en especial en el desarrollo de infraestructura que sea capaz de alojar estos grandes modelos de lenguaje de datos.

“El día de hoy mismo en educación tenemos una alternativa, que ya está disponible en educación, una alternativa gratuita como otra paga, que ya incluye el Power Point, el Excel, Word con Copilot. No te remplaza, es un copiloto. Le puedes pedir resúmenes, pasar un PDF a Power Point, o revisar correos y que los responda. Son herramientas realmente asombrosas”, insistió desde el auditorio de Ticmas.

Potenciar la creatividad y la innovación

Maggio comentó que si bien la inteligencia artificial ya estaba presente en diversos dispositivos, ahora ha salido de las sombras para funcionar en “modo copiloto”, lo cual permite tener mayor expresión, creatividad, análisis e incluso mayor producción. En ese sentido, ejemplificó con su caso como escritora y destacó que la investigación de un tema podía llevarle hasta cuatro horas, pero ahora pidiéndosela a la IA se hace en dos minutos.

“Cuando aparece el resultado tengo que revisarlo, checar las fuente, que sea confiables; tal vez me quedo con alguna de las fuentes que me dio, no pongo el resumen completo que me dejó, pero eso ya solo me tomará 10 minutos. Yo gané cuatro horas de escritura, es una locura”, sostuvo.

Sin embargo, insistió en que el uso de la inteligencia artificial, sobre todo por parte de los estudiantes necesita tener una guía y propuesta pedagógica que permita salir del lugar de la repetición y más bien poder explorar la creación, la innovación y la crítica.

Mariano Yacovino habló sobre los aceleradores de aprendizaje que tiene Microsoft, disponibles y en desarrollo, que ayudan a las personas a obtener el conocimiento de una manera distinta.

La IA y los docentes

Sobre los docentes y su relación con la IA, Mariano Yacovino destacó que con la tecnología hay un aumento de la productividad. Comentó que si se usa la inteligencia artificial se puede automatizar un 45% de la labor docente, entre tareas que no agregan valor para el docente.

“Hay un 53% que siguen siendo sí o sí requerimientos del uso del ser humano, pero en 45% esas tareas del docente que son bastante tediosas se podría automatizar con la inteligencia artificial y liberar mucho de ese tiempo en generar otro tipo de vínculo con los alumnos. Un vínculo más cercano. Por ahí con esto que tratamos de muchas veces ‘hackear’ la inteligencia artificial y desafiar a la tecnología, pues ahí está la respuesta, porque así se libera al docente del trabajo repetitivo”, subrayó.

Por su parte, Mariana Maggio dijo que desde la pandemia, los docentes también se han vuelto sujetos de aprendizaje colectivo, debido a que todo lo que ocurrió marcó un contexto dificil de afrontar y de manera inmediata, lo cual demuestra la capacidad de aprendizaje en un contexto de aislamiento, sin embargo, consideró que ese aprendizaje ya no es por reacción, sino que más bien puede darse desde la exploración, experimentación y apropiación de los recursos y situaciones.

“En el camino uno tiene que cuestionarse con qué podría interactuar, en qué tema, con qué búsqueda, qué podría estar haciendo con mis estudiantes en este momento; esto para ver si literatura se les vuelve algo muchísimo más atractivo porque empiezan a escribir cuentos a la manera de cierto autor o autora. Hay que pensar que es un escenario de mayor de riqueza, de mayor amplitud, incluso de mayor diversidad -de nuevo una construcción pedagógica”, dijo Maggio.

Por ello, destacó la importancia de hace un trabajo de comprensión de la IA, de su análisis y de la toma de decisiones sobre qué se hará con la IA y qué se generará a través de ella.

Mariana Maggio comentó que la IA no tiene un valor más allá de la repetición si no se acompaña de un fuerte trabajo pedagógico que lo dirija.

Escuela, tecnología y sociedad

-¿Cómo la tecnología interviene en un lugar crítico y cómo la escuela interviene en la sociedad?

