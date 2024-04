“La tecnología no debe ser vista como una enemiga en el aula de clases”: José Andalón, de math2me

José Andalón es licenciado y maestro en ingeniería y telecomunicaciones, crea videos en YouTube con el objetivo de enseñar, explicar y motivar el aprendizaje matemático para niños, adolescentes y jóvenes (Math2Me)

Sin lugar a dudas, la tecnología ha traído cambios innumerables en nuestra vida, el consumo de contenido se vio afectado por las plataformas de streaming, la interacción entre personas igualmente se afectó con la llegada de servicios como WhatsApp y Telegram, la importancia de asistir a una oficina se ha venido revaluando tras la incursión del teletrabajo, y por supuesto, la manera en que aprendemos, nos educamos y compartimos conocimientos.

Una de las plataformas que se ha consolidado como una herramienta esencial en la esfera educativa es YouTube, transformando el tradicional enfoque de enseñanza en una experiencia más dinámica e interactiva. El sitio web, conocido por su vasta biblioteca de contenido que abarca casi cualquier tema, ofrece una modalidad de aprendizaje visual y accesible que complementa las metodologías educativas convencionales. Su uso extendido en el ámbito educativo no solo facilita el acceso a información de calidad, sino que también permite a estudiantes y educadores explorar nuevos métodos de enseñanza que se adaptan a las necesidades individuales de aprendizaje, fomentando así una experiencia más personalizada y autodidacta.

La capacidad de YouTube para brindar contenido educativo diverso y de libre acceso ha generado una nueva ola de educadores digitales, quienes utilizan la plataforma para compartir sus conocimientos y pasión por enseñar con una audiencia global. Estos creadores de contenido, desde académicos hasta entusiastas de distintas disciplinas, han establecido comunidades de aprendizaje en línea donde el intercambio de información y la interacción directa con los seguidores enriquecen el proceso educativo. La flexibilidad de YouTube como herramienta de enseñanza permite a los usuarios aprender a su propio ritmo, repasar temas complejos y explorar áreas de interés personal más allá de los límites del aula tradicional.

Dentro de este ecosistema educativo en YouTube surge el canal math2me, que se ha establecido como un importante recurso educativo enfocado en la enseñanza de física y matemáticas básicas a través de la creación de contenido multimedia. El canal se fundó en 2009 por José Alejandro Andalón Estrada, un educador mexicano egresado del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), quién en entrevista con infobae señaló los principales beneficios de aprender a través de YouTube:

Math2me, los beneficios de aprender a través de Youtube

- Creo que la primera ventaja es la capacidad de acceder a contenido de manera remota. En 2005, fue asombroso poder acceder a contenido que no estaba disponible en mi ciudad o país. Además, este contenido está organizado, lo que significa que si quiero buscar una clase de integrales, ya no necesito un libro o un maestro, puedo acceder a este tipo de contenido a través de un buscador, algo que antes era prácticamente imposible o muy costoso.

Este acceso remoto también te conecta con el mundo y los avances que se están dando. Si tu lugar de residencia o tu escuela no avanzan al mismo ritmo, no te preocupes, el acceso a contenido remoto te permite mantener un ritmo más realista. Ya no tenemos la excusa de que tuvimos que graduarnos de cierta institución o con ciertas personas para poder acceder a un tipo de información.

No debemos confundir el aprendizaje, que implica varias etapas en el ser humano, con el acceso a la información, que tiene que ver con plataformas como YouTube. El aprendizaje depende de cada persona, de las técnicas y del tiempo que se dedica a procesar algún contenido, ya sea estudiandolo, procesándolo y practicándolo. Después de varias veces, obviamente llegarás a un aprendizaje y, como todo, si dejas de usarlo, se te olvidará.

Reformulando este primer concepto, creo que el acceso a contenido a distancia es una de las principales ventajas de plataformas como YouTube. Alineado a esto sería el acceso a contenido de forma asíncrona. Esto también destaca y empodera a los estudiantes porque la educación se personaliza cada vez más. Antes, si no estabas de buen humor o estabas enfermo, simplemente perdías la clase y no había nada que hacer, solo preguntarle a un amigo. O tal vez tenías tu clase, pero iba muy rápida o muy lenta, no tenías opción, así se te daba la clase.

Ahora, a través de herramientas como YouTube, puedes acceder al video en un horario que se te acomode y a la velocidad que prefieras, muy rápido o muy lento. También hay herramientas para poner subtítulos, e incluso se están traduciendo los audios para que no importe si accediste a un contenido en inglés, francés, alemán o portugués, ahora puedes entenderlo en español. Cada vez más, las herramientas te permiten acceder a un contenido más personalizado.

Además, en este año, las herramientas de inteligencia artificial están orientando cada vez más los contenidos a tus preferencias. Así, puedes buscar contenido que realmente aporte a tu vida, en lugar de que te recomienden contenido en redes sociales que no te aporte nada. Así que ten mucho cuidado, al igual que en la vida, con el contenido que dejas entrar en tu cabeza.

José Andalón del canal de YouTube Math2Me (Captura de pantalla)

- ¿Ha enfrentado desafíos específicos al enseñar matemáticas por medio del canal de YouTube?

- Sí, inicialmente se subieron videos para asistir a estudiantes que participaban en un concurso regional. Sin embargo, al comenzar a crear contenido de forma abierta, te das cuenta de que la forma en que enseñas, las palabras que usas, la forma en que escribes, los tecnicismos, no son entendidos por todos de la misma manera; especialmente porque estás enseñando al mundo, no solo a tu país.

Por lo tanto, tus conceptos y tu preparación no pueden ser empíricos, simplemente levantarte y dar lo mejor de ti no es suficiente, debes prepararte cada vez más. El primer desafío es tener conciencia de que estás creando contenido a nivel global y, por lo tanto, debes considerar estas otras aristas o situaciones.

Además, uno comienza a crear contenido de la manera en que le enseñaron en su escuela, su maestro, o algún libro que no necesariamente es reconocido a nivel internacional. Pero te das cuenta de que hay otras formas de enseñar, al menos en matemáticas, y uno no se documenta tanto, a pesar de tener acceso a Internet, y de ahí la gente te cuestiona -¿hay otro método más sencillo?- Entonces, te das cuenta de que las personas quieren practicidad en las redes sociales, aunque habrá un sector que quiera cosas más complicadas, en general, la gente quiere cosas prácticas.

Obviamente, han habido errores, como cualquier maestro de matemáticas en clase, te equivocas desde operaciones simples hasta conceptos complejos. He tenido que bajar videos que enseñan algo incorrecto o llegan a un resultado erróneo, no porque sea malo en matemáticas. Soy un ser humano, me equivoco y ese es el tipo de desafíos que enfrenta cualquier Youtuber, tener que bajar sus videos porque cometió un error en clase.

-¿Cómo manejar la interacción con los seguidores para asegurar un ambiente de aprendizaje positivo?

-La interacción ocurre de forma natural y no se puede controlar. En contenidos educativos, la mayoría de las interacciones son felicitaciones al maestro porque estás proporcionando contenido valioso para ellos, ya sea para pasar un examen, aprender para una tarea o ayudar a un familiar. El ambiente general en entornos educativos es muy positivo.

No niego que habrá alguna persona que tuvo un mal día o tiene problemas personales y quiere desahogarse contigo porque cometiste un error. Pero no pasa de ahí, realmente no nos preocupamos como educadores en cuidar nuestra comunidad. Simplemente debemos asegurarnos de que el entorno no se descontrole porque un error en tu video no fue detectado a tiempo. Las personas te indican de buena manera si cometiste un error, y aunque habrá algunos que se salgan de esta línea, la misma comunidad los calma.

En su mayoría, no nos preocupamos de que la comunidad sea un entorno positivo, ya lo es. Y también se refleja que si el contenido va en esa línea, no tienes que preocuparte. Si estuviéramos hablando de críticas a algo más tenso, creo que sí habría gente en el mismo entorno, un poco más con esta dinámica y tendría que cuidarme. Pero creo que incluso en esos entornos, la gente se deja y todos están discutiendo entre ellos. Pero en un entorno educativo, repito, en su mayoría es positivo y si hay algún otro, la misma comunidad los calma.

- ¿Desde su experiencia, qué impacto tiene el uso de recursos visuales y digitales en la comprensión de conceptos, matemáticos complejos?

- ¿Qué tan compleja puede ser la matemática? Todo es relativo. La complejidad depende de si la persona sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, comprender fórmulas, dimensiones, conversiones de unidades, entre otros. Hay muchas facetas en las matemáticas, por lo que los términos “complejo” o “sencillo” son relativos.

Lo que sí puedo asegurar es que cuando se presenta contenido de manera visual y ordenada, las personas tienden a entender mejor, independientemente de su nivel educativo. He observado a niños pequeños viendo temas de preparatoria y a jóvenes de preparatoria que no entienden los temas de su nivel. Esto tiene mucho que ver con su motivación o disposición para aprender.

Creo que cada día hay más problemas de tipo mental y emocional que realmente un concepto complejo de matemáticas. Sin embargo, al generar o tener apoyos visuales, orden y colores, se facilita mucho la comprensión de los conceptos. Obviamente, la forma en que se presenta el contenido, de menos a más, es clave para entender estos conceptos.

Uno prepara previamente un borrador y, con la experiencia que se va adquiriendo de los comentarios de la comunidad, los videos se vuelven cada vez más sencillos de entender.

La tecnología no debe ser vista como enemiga en las aulas: José Andalón

- ¿El formato de videos educativos en YouTube, puede competir con la enseñanza tradicional en el aula?

- Creo que la definición del rol de la escuela o el aula en nuestra sociedad determinará si las plataformas como YouTube las están reemplazando. Considero que son entidades diferentes y hasta complementarias, no compiten entre sí. Si parecen estar compitiendo, es posible que las definiciones de una u otra no estén claras.

Las aulas, que en su momento eran lugares donde se accedía a contenido a través de un profesional, ahora enfrentan el desafío de que el contenido es accesible en todas partes con solo Internet y un dispositivo. Si no actualizamos el rol de la escuela para ser un entorno que permita reuniones sociales, interacciones, creación de proyectos, debates, convivencia, hacer amigos, entre otras cosas, entonces sí, podría ser reemplazada.

Para mí, estas dos situaciones deben ser complementarias. En un aula, la tecnología debería ser una herramienta para resolver problemas de manera más rápida, eficiente y económica, no verla como una enemiga que está sirviendo para hacer trampa en los exámenes.

Esto es resultado de que las evaluaciones, especialmente en matemáticas, no están diseñadas correctamente. Si solo se preguntan operaciones, cualquier calculadora o sistema informático puede resolver esa tarea. Si se pregunta algo más analítico o comprensivo, aunque también se están resolviendo, al menos es un poco más difícil.

Por lo tanto, todo se reduce a cambiar o actualizar la forma en que calificamos o evaluamos nuestras habilidades en el aula. Esto nos permitirá decir si una plataforma como YouTube va a reemplazar a la escuela, o al menos reducir o eliminar esta idea.

- ¿Qué estrategias utiliza para mantener el contenido académico atractivo y evitar que los espectadores pierdan interés?

- Creo que todo creador de contenido debe tener muy clara su misión y objetivos, ya que esto se refleja en los contenidos. Si un creador no muestra energía o entusiasmo al presentar su contenido, la gente se va. Nadie quiere estar en un entorno aburrido o forzado. La principal estrategia es crear contenido que te gustaría ver, porque eso se refleja y atrae a la audiencia.

Además de esto, es importante que el proyecto esté alineado con las tendencias actuales. Si solo estás por las vistas, la fama o el dinero, eso también se refleja ante la cámara. Pero si quieres tener una comunidad que se alinee con esos objetivos, adelante.

En math2me, tratamos de equilibrar todas las áreas, destacando el objetivo principal de permitir que las personas aprendan matemáticas para mejorar sus habilidades y tener éxito en su vida y entorno profesional. Si les va bien profesionalmente, también les irá bien económicamente, lo que puede llevar a una mejor calidad de vida, especialmente en este entorno tan capitalista en el que vivimos.

Finalmente el “edutuber” compartió unas recomendaciones para que los estudiantes puedan maximizar su aprendizaje a través de YouTube: -Para aprovechar al máximo los recursos educativos en YouTube, es esencial adoptar una actitud de exploración y experimentación. Iniciar con contenidos de interés, como matemáticas, y progresivamente, conforme se desarrollen habilidades para identificar material relevante, expandir los horizontes hacia otros campos como cocina, idiomas, informática, o cualquier otro tema de interés. La clave reside en la personalización del aprendizaje, aprovechando la diversidad de herramientas disponibles para enriquecer los conocimientos sin la necesidad de dedicar extensas jornadas de estudio; con tan solo 30 minutos a una hora diaria, se pueden obtener significativos beneficios. En este sentido, es fundamental no limitarse a un único creador de contenido ni esperar a que la institución educativa lo proporcione todo. Desarrollar estas competencias permitirá no solo adaptarse a un entorno profesional en constante cambio sino también sobresalir en él.