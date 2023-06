4 de cada 10 docentes porteños creen que ChatGPT favorece su trabajo

Si bien el 67,4% de los docentes encuestados afirmó conocer ChatGPT, solo el 22,4% reconoció utilizarlo en su práctica diaria dentro del aula

El 43% de los docentes porteños consideran que ChatGPT impacta de manera positiva en su tarea, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de las razones son, según sostienen, que la herramienta permite ampliar conocimientos, acorta los tiempos de trabajo y brinda herramientas para generar prácticas innovadoras.

El 91,4% de los educadores cree que la llegada de ChatGPT repercute en la práctica docente. Pero no todos creen que ese impacto es positivo: hay un 42% que no sabe cómo evaluar las consecuencias y solo un 15% que cree que es negativo. Para este último grupo, la inteligencia artificial no propicia el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y desincentiva el esfuerzo, entre otras razones mencionadas.

4 de cada 10 docentes creen que el impacto de ChatGPT es positivo. Fuente: Ministerio de Educación de CABA

El cuestionario fue respondido por 1.119 docentes de nivel secundario, 630 docentes de nivel primario y 111 de ambos ciclos. La cartera educativa lo aplicó con el objetivo de saber qué piensan los docentes sobre el impacto del Chat GPT en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El uso de la herramienta crece en las aulas de CABA. Según datos relevados por el Ministerio de Educación porteño, en abril había un promedio de 2.600 dispositivos que consultaban ChatGPT desde las escuelas. En mayo, ese número aumentó a 3.600: un crecimiento del 38%.

El 86,8% de los docentes encuestados aseguró que puede detectar cuando sus estudiantes realizan tareas con el ChatGPT. Por otra parte, si bien el 67,4% afirmó conocer la herramienta, solo el 22,4% reconoció utilizarla en su práctica diaria dentro del aula.

Con respecto al impacto en los aprendizajes, el 31% considera que ChatGPT tiene un efecto positivo. Entre los motivos, mencionan que el uso de inteligencia artificial promueve el desarrollo de habilidades por encima de los contenidos, incentiva la creatividad, agiliza procesos y aumenta la motivación de los estudiantes.

Por otro lado, un 25% cree que ChatGPT tiene un impacto negativo en los aprendizajes, y casi la mitad (44%) dice no saber cómo evaluar las consecuencias de la herramienta. Los principales puntos de desconfianza tienen que ver con que no propicia el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y no supone esfuerzo ni estimula la creatividad, según las respuestas de los encuestados.

Dos propuestas de formación

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron que están capacitando a docentes de primaria y secundaria en los desafíos didácticos que presenta el fenómeno del ChatGPT en la enseñanza, y acercándoles estrategias para resignificar su uso.

La Escuela de Maestros y la Agencia del Aprendizaje a lo Largo de la Vida de CABA ofrecen un curso autoasistido y un curso tutorado sobre los aportes de la Inteligencia Artificial. El primero, titulado “Experiencia Inteligencia Artificial”, busca que los docentes puedan definir la IA y entiendan su desarrollo en el contexto industrial, cultural y profesional, su impacto en la sociedad y su evolución futura.

Los destinatarios son docentes, directivos, equipos de conducción y profesionales que se desempeñan en institutos de formación técnica superior, centros de formación profesional e instituciones secundarias técnicas y medias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para inscribirse es necesario tener un usuario en la web Mi portal maestro.

La otra propuesta de Escuela de Maestros, titulada “Los aportes de la IA y su impacto en el aula”, comenzó el pasado 30 de mayo y está a cargo de Marisa Conde y Andrea Rocca. El curso aborda, a lo largo de seis semanas, cuestiones como el aprendizaje automático, bots y robótica, filosofía del código abierto, lenguaje binario, escritura de textos con inteligencia artificial y machine learning, entre otros tópicos actuales.

