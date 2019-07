La discriminación atravesó distintas etapas de su vida. No fue solo en el principio de su cambio de identidad. Ante cada intento de retomar los estudios, había una nueva barrera. "Se me complicaba porque priorizaba el trabajo. La última vez que intenté volver a estudiar, en la escuela me dijeron 'así vestida no'. Me sentí mal y pensé que nunca más iba a poder terminarla", recuerda.