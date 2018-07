-Eso no funciona. Nunca funcionó. Era la manera de pasar un conocimiento axiomático de una generación a otra. Quizás sirvió a las propósitos de esas épocas, pero ahora el objetivo es diferente. Es ayudar a los niños y a docentes a crecer internamente y manejarse mejor en el mundo. Eso no se puede cumplir con un profesor que habla a 30 alumnos pasivos. Hace 100 años o menos era obligatorio aprender latín. Por qué, para qué… Nunca se supo. Todavía se enseñan muchas cosas que si uno se detiene a pensar, no existe una buena respuesta.