"La gran cuenta pendiente de nuestro sistema educativo es la inequidad. Lo que se hizo hasta el momento no marcó diferencias", señaló a Infobae María Cortelezzi, directora ejecutiva de Educar 2050. "De algún modo necesitamos frenar el traslado a la escuela privada. Esa no debería ser la solución. Hay que trabajar en refacciones edilicias y en mantener una estructura estable. Cosas que hoy el sistema público no está garantizando", añadió.