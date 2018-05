Analía contó que la gente se sorprende: "No pueden creer que de toda la basura que generan alguien haya hecho una obra de arte". Karol Bergeret García es una catalana con sangre charrúa que también promovió la expansión de Drap Art al continente sudamericano. Dijo que el reciclaje se convirtió en un instrumento más de creación porque muchos de los materiales que usan los artistas -cualquier artista- son cosas que otra gente dejó de usar. Y calificó al Drap Art como un concepto: "Aceptamos gran cantidad de variables, no somos cerrados. Tenemos artistas que hacen música con reciclaje y que forman parte del movimiento no sólo porque usan instrumentos reciclados, sino porque recuperan música vieja, que se dejó de escuchar. Somos un concepto, una manera de reutilizar, de reenseñar, de releer la realidad".