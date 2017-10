"Preparamos y estudiamos los destinos en busca de edificios que nos gusten", cuenta Devís. Y aprovechan todo, "incluso el día en que tenemos que volar y estamos en Madrid o Barcelona, usamos la maleta de atrezo"."Esta fachada es de la Fira de Barcelona (Avenida Joan Carles I, 64), el edificio proyectado por Toyo Ito. Y aparezco con una maleta porque la llevaba para hacer otro viaje. Nos costó hacer la foto porque no queríamos luz directa y hasta que no pasó una nube no hubo manera. Lo cierto es que en esto, con los edificios y en la calle, la luz es algo que no puedes cambiar, es ahora o nunca".