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Naranja X extendió a todo el país el pago de colectivos mediante códigos QR

La modalidad, disponible antes en el subte porteño, descuenta el importe desde la cuenta remunerada sin recargas ni validaciones físicas y mantiene vigente la devolución por esta vía hasta diciembre de 2026

NARANJA X
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Naranja X amplió a todo el país el pago de colectivos con código QR y ofrece reintegros de hasta $30.000 mensuales en transporte. La propuesta combina devoluciones por QR y pagos con tecnología NFC desde el celular.

La empresa informó que las consultas sobre cómo pagar el colectivo desde la aplicación aumentaron 61% y que el 38% de los usuarios pide específicamente la opción QR. También señaló que en el país se realizan 10,5 millones de pagos diarios de pasajes: 70% corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires y 30% al resto del territorio.

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El reintegro por QR devuelve el 50% del valor de cada pasaje, con un límite mensual de $5.000 para colectivos y subtes. Para alcanzar el máximo de $30.000, el usuario debe abonar mediante NFC: el esquema suma $ 5.000 por pagos con Visa Débito, otros $5.000 con Visa Crédito y hasta $15.000 con Mastercard. La promoción para las operaciones con QR estará vigente hasta diciembre de 2026.

El saldo disponible en la cuenta remunerada de Naranja X genera rendimientos diarios hasta el momento en que se escanea el código en el colectivo. El importe se descuenta automáticamente, sin recargas previas ni validaciones en terminales físicas o teléfonos móviles. El servicio había comenzado en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires y ahora se extendió a las líneas de colectivos de todo el país.

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