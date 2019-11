“Lo que hay que tener en cuenta es que los inversores miden el volumen de negocios y los precios de las acciones en dólares. Si el dólar sube, el volumen debe acompañar la suba, caso contrario consideran que el mercado se está achicando. Las apuestas en la Bolsa no son para ganar en pesos, sino en dólares. Así que por más que aumente el precio de las acciones si no superan a los dólares alternativos, para el comprador no es negocio”, señaló Sidi.