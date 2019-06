– Sí, el caso emblemático en el mundo fue eBay y Paypal. Pero también hay uno en China, con Alibaba que se desprendió en su momento de Ant Financial, su pata fintech, por un tema regulatorio. Pero ahora volvieron para atrás y tienen 30% de Ant otra vez. Es todo muy dinámico. eBay y Paypal es distinto porque eBay no crecía y ahí así quizás un negocio puede anclar al otro y se crece menos rápido. No es lo que nos pasa: Mercado Libre es número uno en cada país de la región en el que está y el ecommerce recién empieza a crecer: es 5% del comercio minorista en la región, contra 12% en EEUU y 25% en China. La oportunidad de crecer de ambas es gigantesca y estar juntos, en un ecosistema, permite crecer más rápido aún.