– ¿Creés que alguno de los que se comprometió se puede retirar y no poner el dinero?



– No, no, están firmes. Fuertes. Hay mucho interés. El proyecto fue planteado con un tope y nos pasamos. Se votó si bajábamos, porque estamos en USD 2,2 millones y hay USD 200.000 que sobran. Decidimos dejarlos, pero ya hubo eventos internos que muestran que hay más interés en aumentar la participación que en retirarse. Uno de los socios era director en una gran empresa de alimentos y en un momento se fue porque veía conflictos de interés, que íbamos a competir fuerte. Eso también nos marca la pauta de que vamos por el buen camino.