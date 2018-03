Pero "Max" no habla de dinero y asegura que no le importan las valuaciones: prefiere concentrarse y ocupar su tiempo en buscar el próximo éxito para su compañía. No le gustaría ser un one-hit wonder, como se conoce a las bandas de música que sólo logran un hit en sus carreras, aunque tiene claro que es algo que podría suceder. Sentado en el estudio de Infobae, se entusiasma detallando sus planes para este año: engrosar los más de 350 millones de usuarios globales de sus juegos; consolidar la expansión de su compañía, con nuevas sedes en Uruguay, Alemania y Buenos Aires; y lanzar la serie de Preguntados, parte de la estrategia para que el videogame insignia de la compañía llegue a la pantalla chica.