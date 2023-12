“Hay que apretar la cincha”: el rematador de vacas que presidirá el Senado dijo que el campo debe entender que hay otras “prioridades”

Francisco Paoltroni

Francisco Paoltroni, senador nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) en Formosa, admitió que temas como los derechos de exportación, la eliminación de trabas comerciales o la unificación del tipo de cambio, cuestiones largamente reclamadas por el sector agropecuario, están en la agenda de trabajo del gobierno de Javier Milei, aunque admitió que la futura administración tiene “prioridades” que atender como son las dificultades “económicas y financieras” que enfrenta Argentina en el corto plazo. “Primero, hay que apretar bien la cincha del caballo antes de salir al campo a trabajar”, explicó en un reportaje radial.

Más allá de esto, Paoltroni, quien fue nominado como futuro presidente provisional del Senado de la Nación por la cúpula de LLA, explicó que Milei presentará a partir del 10 de diciembre próximo “un gran paquete” de medidas e iniciativas para atender dichas “prioridades” para el arranque de su gestión de gobierno.

Por ello, más allá de los reclamos y necesidades que enfrenta la actividad agropecuaria, Paoltroni admitió que “el presidente electo ya habló de la eliminación de todas las intervenciones, pero el tema es cuándo” se podrán en marcha estas iniciativas, y estimó que, según su parecer, “lo primero que va a venir para el sector agropecuario es la unificación del tipo de cambio”.

“Los anuncios los va a hacer el Presidente –explicó–, pero como una opinión personal, es que es imposible estar un día más trabajando en el campo con veinte tipos de cambio diferentes. Es un delirio y esto hace un daño tremendo a todas las cadenas que están atadas a la compra de insumos agrícolas. También para aquellos que producen proteína animal, los tambos, la producción de pollos y cerdos, y los feedlot”.

Además detalló que desde los equipos económicos y agropecuarios que acompañan a Milei descuentan que se van a producir “desequilibrios” tras promover políticas que permitan desactivar “la intervención de la economía”.

Consultado puntualmente por la eliminación de los derechos de exportación que tanto reclaman desde el sector agropecuario, Paoltroni aseguró que “primero hay que apretar bien la cincha” del caballo antes de salir al campo y por ello, consignó que el gobierno de Milei “tiene prioridades”, por lo que indicó que “el 10 de diciembre, el nuevo presidente va a hacer los anuncios correspondientes, y allí se pondrá el contador en cero y es cuando comenzará este gobierno”.

Añadió que para el nueva gestión libertaria “hay un orden de prioridades y todo va a ir de la mano de la economía. Y esto es lo primero que tenemos que resolver. Hay un tema de debilidad absoluta tanto económica como financiera en la Argentina. Me dirán: ‘Que malo sos no me sacan las retenciones. Y allí hay que decir que lamentablemente, la Argentina es hiperdependiente del sector agropecuario. Es tanta la debilidad económica que dependemos de un solo sector. Allí gracias a Dios que viene lloviendo bien y que tenemos razonables precios para los commodities agrícolas. Por ello, hay que trabajar para cambiar todo lo que se generó en los últimos veinte años. Esto no será rápido”.

El senador electo recordó lo dicho ante delegados y directores de la Sociedad Rural Argentina: “el campo argentino va a ser el gran ganador de las ideas de la libertad” y explicó que “los cambios que necesita el campo, estos se van a dar”.

De Buenos Aires a Formosa

Paoltroni nació en la localidad bonaerense de General Alvear y se crió con sus cinco hermanos en un “campito” ubicado a 25 kilómetros del pueblo. Estudió en una escuela rural y luego en un secundario agrotécnico donde fue pupilo. Cuando tenía 16 años falleció su papá, y se hizo cargo del campo familiar. No obstante, lo más importante de su historia la forjó en Formosa.

“El 8 de marzo de 2006, se cierran las exportaciones de carne y ya se habían cerrado las de trigo, que eran nuestras principales actividades, y le dije a mi hermano, esta gente nos vuelve a fundir, no insistimos más y fui al norte a trabajar como consignatario de una firma de Capital Federal. Tuve mi oportunidad, y me fui a vivir a Chaco y Salta, hasta que conocí Formosa, donde le dije a mi novia también de Alvear, este es mi lugar en el mundo”, explicó el actual senador electo sobre cómo llegó a Formosa desde la provincia de Buenos Aires.

“Allí tuve tres hijos y comenzamos a hacer remates ganaderos en toda el distrito formoseño. Armé proyectos de inversión agrícola y ganadero, del que participaron algunos amigos. Luego fundamos nuestra propia consignataria para hacer un remate todos los meses”, explicó.

“Mi trabajo –comentó Paoltroni– fue sumar a los productores pequeños y medianos a la comercialización formal. Allí se hizo un trabajo de cero, para que los ganaderos se inscribieran en la AFIP y se bancarizaran. Y hoy estas aquellos productores que nos acompañaron, ya son todas empresas Pymes”.

Actualmente Paoltroni cuenta en Formosa, y el norte argentino, con una cartera de 700 clientes, que le proveen a su firma consignataria de ganado de hacienda para los subastas.

No obstante su actividad privada, decidió dar un salto a la política. “No es fácil de explicar. Fue un quiebre. Cuando uno no da ese paso, deja el lugar a otro. Y ese otro decide por todos. Y no haber participado en política a los argentinos nos ha salido muy caro y sobre todo a aquellos que empujan el carro. Son espacios que no se pueden dejar más”, afirmó.

“Nuestra lectura allá por el 2021 fue que la ciudadanía formoseña buscaba una salida pero no estaba la oferta política. Porque estaba Gildo Insfrán, de un lado, y el radical Luis Naidenoff del otro, quien ingresaba por la minoría por no haber competencia electoral. Por ello, nosotros nos trazamos cambiar la historia de Formosa y consideramos que el lugar para hacerlo era el Poder Ejecutivo en la Provincia. Así competimos en la gobernación, donde sacamos el 10% y luego firmamos la alianza con Javier Milei, quien nos dio el empujón que faltaba para completar el cuadro. Pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo y no vamos a parar hasta lograrlo”, concluyó.