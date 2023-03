Gripe aviar: cómo impactará el avance de la enfermedad en el consumo y los precios del pollo

Avanza la gripe aviar en el país

Es muy grande la incertidumbre que hay en toda la cadena avícola ante el primer caso de gripe aviar en una granja comercial. Fue confirmado el pasado martes y de manera inmediata el Gobierno anunció el cierre de las exportaciones, un negocio que representó más de 400 millones de dólares en el último año. El mercado exportador de Argentina se concentra en cinco países: el 70% es China, y el resto Unión Europea, Arabia Saudita, Chile, Japón y Sudáfrica, entre otros.

Gripe aviar: el Senasa estima que se necesitarán entre 3 y 6 meses para recuperar las exportaciones avícolas Así lo precisó el Vicepresidente del organismo sanitario, Rodolfo Acerbi. Anoche se anunció el cierre de las exportaciones tras la detección del primer caso de gripe aviar en aves de corral VER NOTA

La incertidumbre es sobre el impacto de la problemática en la producción, en los niveles de consumo y los precios del pollo y los huevos. Al respecto, analistas del mercado plantearon a este medio varios escenarios que pueden llegar a suceder. El primero de ellos, es que la gripe aviar se controle entre 90 y 120 días y todo vuelve a la normalidad. El segundo, que se prolongue en el tiempo, lo que va a significar que va a haber un sacrificio importante de aves, con lo cual todo el pollo que iba al mercado externo va a volcarse al mercado interno, pero va a suplantar toda la oferta que se va a sacrificar.

El tercero de los posibles escenarios es que la enfermedad se controla a mediano y largo plazo. En ese sentido, los altos costos en la producción y la imposibilidad de producir a escala para no sobreofertar el mercado, va a tener una incidencia en los precios, que van a subir. Por último, en un cuarto escenario podría suceder que baje el consumo y la producción. “Es posible que la gente por temor no coma ni pollo ni huevo. Por ahora no hay una alarma en la gente por la influenza, con lo cual la disminución del consumo va a ser muy poca”, dijo uno de los analistas consultados.

La gripe aviar dispara los precios en todo el mundo pero todavía no afecta en forma directa a la Argentina En Estados Unidos el precio del huevo se quintuplicó en los últimos meses. En la Argentina, mientras tanto, también hay aumentos pero por el momento responden más a la inflación que a la crisis sanitaria VER NOTA

En relación a las exportaciones, la Argentina no tienen un alto nivel, ya que actualmente rondaría entre un 10 al 15% de la producción total, como lo cual no se debería afectar tanto al mercado interno y menos a la oferta. Además, se asegura que las empresas productoras que actualmente exportan, deberían replanificar su producción en base al cierre de las ventas al exterior.

Precios

El analista económico Damián Di Pace dijo a Infobae que durante 2022 se registró un aumento de los huevos, principalmente por el estrés hídrico que padecieron las gallinas, y donde hubo una mortandad importante. Después se tranquilizó el aumento, y ahora subió el precio de la alimentación de las aves, como así también los minerales y otros insumos que se utilizan.

Consumo e inflación: se apagó un motor clave de la economía y se debilitan las perspectivas de crecimiento Al calor de la suba de precios, los datos oficiales y también privados de ventas en supermercados y electrodomésticos de los últimos dos meses anticipan un escenario cada vez complejo para el nivel de actividad VER NOTA

“A eso hay que sumarle que la gripe aviar de seguir con su avanzada genera expectativas negativas. Ya que con un solo caso dentro de una granja, implica la mortandad de todas las gallinas y de la producción de huevos. Así el mercado sobre actúa ante esa previsión. Y además se cierra el mercado externo. Con lo cual habrá una puja de precios, porque no exportamos mucho en relación al volumen total”, agregó el especialista.

El aumento de los costos de producción impulsó en los últimos días incrementos en los valores del huevo

Además, comentó que “si los casos de gripe aviar se siguen extendiendo, vamos a estar complicados. Sobre todo si afecta a los grandes jugadores del mercado”. Hay que recordar que días atrás en verdulerías, carnicerías y almacenes el precio de los maples de huevos dio un salto en las últimas semanas y su precio está por encima de los $1.000 cuando hace un mes rondaba los $700. Una de las preocupaciones del sector, es que más adelante pueda ser afectado por los casos de gripe aviar.

Seguir leyendo: