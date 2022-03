En presencia de Alberto Fernández, el gobernador de Santa Fe reclamó por la suba de retenciones al campo

Omar Perotti y Alberto Fernández, hoy en un acto en Santa Fe.

La decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a los subproductos de la soja cosechó un nuevo rechazo, en este caso frente a frente con el Presidente. Durante un acto que contó con la presencia de Alberto Fernández en la ciudad santafesina de Las Parejas, referente en el desarrollo de la industria metalmecánica, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, señaló: “No nos gusta la suba de las retenciones al sector agroalimentario, porque creemos que todo ese sector puede traer mucho más con reglas de juego claras. Ojalá los legisladores nacionales puedan darle una ley que defina un horizonte de largo plazo”.

Además, Perotti pidió que al momento de realizar aportes en momentos complicados del país, que no sea solamente el agro sino también otros sectores. A su vez, el gobernador defendió la política industrial de la administración nacional y el apoyo de la misma al desarrollo de la producción en el país.

“Queremos que aporten todos, todos los sectores pueden estar poniendo, que los sectores beneficiarios de la minería y el petróleo también sean los que aporten si hay que contar un fondo, que cada uno de los sectores lo tiene y lo va a llevar adelante”, señaló el Gobernador, frente al gesto serio de Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Al momento de hacer uso de la palabra, el Presidente dijo que “estoy de acuerdo que todos pongamos un poquito, pero también el que está ganando”. Y agregó: “El campo es tan importante como la industria, y si podemos mantenernos unidos vamos a potenciar los esfuerzos. No son contradicciones”.

Omar Perotti reclamó al presidente Alberto Fernández por el aumento de las retenciones a los subproductos de la soja.

El último incremento de las retenciones provocó una nueva etapa de conflicto con el sector del campo. Productores realizan por estos días diferentes movilizaciones y asambleas en el interior del país, y están promoviendo para el sábado 23 de abril una marcha a Capital Federal, en rechazo a la alta presión impositiva, la intervención en los mercados y al cambio de las reglas de juego, entre otros planteos.

Hasta el momento la Mesa de Enlace no se ha pronunciado sobre si adhieren o no a la misma, mientras los dirigentes intensifican sus encuentros con diputados y senadores para que el Congreso de la Nación legisle en materia de retenciones. Otra de las vías que están utilizando las entidades que representan a los productores, es la judicial. En ese ámbito están planteando la inconstitucionalidad de las retenciones , luego que el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de modificar las mismas, algo que no fue prorrogado por el Congreso tras el rechazo en diputados al Presupuesto del presente año.

En medio de este clima de tensión, hoy el ministro de Agricultura volvió a tener palabras de elogio hacia el sector agropecuario. El último fin de semana, Julián Domínguez dijo que las medidas que promovía el Gobierno tenían como objetivo “priorizar a los productores agropecuarios”. En esta jornada, durante la 37° Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en Ecuador, el funcionario aseguró que el modo de producción ganadera de la Argentina no es la causa de los problemas del calentamiento global sino parte de la solución. “El modo de producir de la Argentina es parte de la solución a los problemas globales”, agregó

Intervención en los mercados

Previo al anuncio del aumento de las retenciones a los subproductos de la soja, el Gobierno cerró las exportaciones de aceite y harina de soja entre el 13 y el 21 del corriente mes. Según un informe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades de la Mesa de Enlace, esa decisión oficial “ha sido otro ejemplo de intervenciones en los mercados que no generan resultados positivos”, ya que consideran que representó un costo de oportunidad estimado en por lo menos USD 10,4 millones, si se contempla que los precios de exportación de ambos productos cayeron entre el momento en el que el gobierno determinó el cierre y el momento de la reapertura.

A todo esto, los integrantes de la entidad que preside Jorge Chemes, señalaron que “el impacto no es menor en una economía con alta inflación y escasez de divisas. La creciente intervención en los mercados, bajo diversas formas, genera distorsiones e ineficiencias”.

SEGUIR LEYENDO: