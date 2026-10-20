Economía

El riesgo país se acerca a los 700 puntos: ¿es un castigo exagerado a un año para las elecciones?

Las dudas de los inversores se centran en lo que podría suceder en 2028 con un nuevo gobierno. Si los mercados siguen cerrados puede complicarse el pago de la deuda, lo que inquieta a los mercados

El riesgo país subió al mayor nivel del año tras otra jornada negativa para los bonos soberanos argentinos. (Foto: Reuters)
El riesgo país subió al mayor nivel del año tras otra jornada negativa para los bonos soberanos argentinos. (Foto: Reuters)
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La semana financiera arrancó con un castigo adicional para los bonos argentinos, que ya venían golpeados. Desde temprano se registró presión vendedora, que solo se calmó después del mediodía. La caída de las cotizaciones estuvo en el orden del 1,5% y el riesgo país lo reflejó, trepando por encima de los 675 puntos básicos.

El deterioro en los precios de la deuda argentina no se detiene hace prácticamente tres meses. El nivel más bajo de riesgo país se registró a principios de julio, cuando tocó los 403 puntos. Desde ese momento no para de aumentar hasta llegar a los nuevos máximos de ayer.

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Los mercados ven un peligro de default de los bonos prácticamente equivalente a cero el año próximo. Es decir, los inversores están prácticamente seguros que el Gobierno podrá hacer frente al pago de los vencimientos, aún si se mantiene cerrado el mercado internacional.

Incluso Luis “Toto” Caputo aseguró que en caso de no poder colocar deuda local podría recurrir al swap chino, que podría utilizarse para pagar importaciones de ese origen. Eso liberaría dólares que así se aplicarían a vencimientos de deuda en 2027.

En las últimas cuatro licitaciones de bonos el Tesoro optó por no emitir deuda en dólares para no justificar tasas tan altas. Hoy un AO29 rinde por encima del 10% anual, mientras que en su momento se hicieron emisiones a un rendimiento del 8,5 por ciento.

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Las dudas pasan, por lo tanto, por la posibilidad que se registre un incumplimiento de la deuda a partir de 2028. El aumento de las tasas en los bonos norteamericanos impactaron en los títulos locales en las últimas semanas, provocando un salto todavía mayor de los rendimientos en moneda dura.

Incluso ayer que fue una jornada algo más positiva para Wall Street los bonos no se acoplaron y siguieron con su tendencia a la baja. El mercado empieza a mirar con más preocupación lo que será un año electoral complicado.

El detalle no menor es que todavía falta un año para las elecciones presidenciales. ¿No estarán exagerando muchos con esta venta de activos argentinos? A la debilidad de los bonos se suma la de acciones bancarias, que ayer perdieron otro 2% en Wall Street. En promedio, pierden cerca de 30% en lo que va del año y acumulan caídas superiores al 50% desde principios de 2025.

Una de las causas que se mencionaban en septiembre para explicar el aumento del riesgo país fue la baja acumulación de reservas por parte del Banco Central aquel mes. Pero ahora ese argumento no existe. Las compras ya suman USD 1.000 millones en lo que va de octubre, el triple de lo registrado en todo el mes anterior.

El contexto político juega un rol más importante a medida que pasan los días y las semanas. Por un lado las encuestas de opinión marcan un estancamiento en el apoyo a Javier Milei, en torno al 38%. No es un mal número, pero resulta insuficiente como para garantizar una victoria electoral, mucho menos un triunfo en primera vuelta.

Por otra parte la oposición está empezando a moverse, lo que también genera ansiedad entre los inversores. Ahora además de Axel Kicillof aparecen en la contienda desde Sergio Massa hasta Máximo Kirchner.

La pregunta válida en caso de un regreso del kirchnerismo es cómo harán para hacer frente a los futuros pagos de deuda si el riesgo país sigue aumentando y no hay accedo al financiamiento voluntario.

Esto ya sucedió en 2020 y en ese momento Alberto Fernández optó por reestructurar la deuda, alargando los vencimientos y con fuertes recortes en los cupones de intereses.

A pesar de estos temores, luce un poco prematuro el castigo que están sufriendo los bonos. Por otra parte, la sensación de que el deterioro de las cotizaciones será mayor a medida que se acercan las elecciones también lleva a muchos a dilatar compras, esperando un mejor momento de entrada.

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