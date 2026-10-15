Jornada financiera: el riesgo país subió por quinto día consecutivo en medio de la volatilidad de los mercados

Wall Street atraviesa un período de corrección en un año récord.

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La rueda financiera de este jueves transcurrió con un movimiento de precios de “de menor a mayor”, con el fundamento de fondo del cambio de la tendencia en Wall Street.

Tras un inicio negativo, las acciones estadounidenses se recuperaron, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU cayeron y las acciones de semiconductores redujeron sus pérdidas, tras una venta masiva esta semana de activos ligados a la inteligencia artificial y alimentada por la preocupación por la financiación de la deuda norteamericana.

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El promedio industrial Dow Jones subió finalmente un 1,1%, mientras que el promedio S&P 500 recuperó terreno y ganó un 0,3%. El panel tecnológico Nasdaq Composite registró una ligera suba tras haber caído más de un 1% al inicio de la sesión.

Con ese trasfondo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 0,8% en pesos, a 2.859.051 puntos, tras un inició con baja de 2 por ciento. El panel de acciones líderes anota en 2026 una caída de 6,3% en pesos, y de 11,5% en dólares.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hay mayoría de alzas, encabezadas por Globant (+6,3%) y Banco Supervielle (+4,9%). En baja sobresalió YPF (-2,2%, a USD 51,13).

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A contramano operó el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que cayó 1,1%, en los 204.306 puntos, tras haber anotado un récord la semana pasada luego de la primera vuelta presidencial.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- terminaron con cifras mixtas, mientras que el riesgo país de JP Morgan sumó seis unidades, en los 622 puntos básicos, en la quinta sesión consecutiva de alza. Los bonos hard dollar iniciaron la sesión con una caída promedio de 0,7%, a la vez que el riesgo país tocó por la mañana los 640 puntos, el nivel más alto desde el 2 de octubre.

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En la ampliación del riesgo país contribuyó además el importante descenso de unos 10 puntos básicos en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU, en 5,09% anual para la emisión a diez años.

Por otro lado, los precios del crudo Brent terminaron con mínima baja en una sesión muy oscilante, ya que las posibles medidas de Estados Unidos para suavizar las restricciones a la “flota en la sombra” rusa calmaban los temores sobre los precios, aunque los ataques a buques en Oriente Medio y los de Ucrania contra la infraestructura energética rusa limitaban el descenso.

El Brent del Mar del Norte cedió 0,3%, a USD 105,80 el barril para entregar en noviembre. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos subieron 2,6% a USD 97,60 el barril para noviembre, en medio de las expectativas de una importante reducción de las existencias semanales norteamericanas.

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“El rebote técnico en las bolsas demuestra que la liquidez del mercado busca aferrarse a la solidez de los reportes trimestrales bancarios y al consumo interno, pero los cimientos del rally siguen sumamente frágiles”, sintetizó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

Con mirada local, “se destaca que el Fondo Monetario Internacional elogió la consolidación y el ajuste fiscal de Argentina, aunque instó a reducir exenciones impositivas y mejorar la calidad del gasto; a esto se suma información sobre los avances del protocolo comercial firmado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con Estados Unidos, lo que abre expectativas positivas de mediano plazo sobre la atracción de capitales”, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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“La persistencia inflacionaria norteamericana ha impulsado el rendimiento de los bonos del Tesoro y fortalecido al dólar globalmente. Este repunte en las tasas estadounidenses ha provocado que el riesgo país de Argentina supere nuevamente los 600 puntos básicos, encareciendo la curva de deuda soberana y complicando la apreciación del tipo de cambio”, añadió Mendoza.

Con un monto de USD 510,7 millones operados en el segmento de contado el dólar mayorista finalizó sin variantes este jueves, a 1.513 pesos. En octubre el tipo de cambio mantiene una baja de seis pesos o 0,4 por ciento.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, observó “algunas pocas operaciones registradas en $1.515,50. A partir de allí, la cotización corrigió a la baja y operó durante casi todo el día en una banda de equilibrio entre $1.513 y $1.514″.

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Una inflación interanual por encima del 33% contrasta con un dólar mayorista que en el último año ganó solo 133 pesos o un 9,6%, desde los $1.380 del 15 de octubre de 2025.

El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.935,12 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 422,12 pesos o 27,9% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al público finalizó sin cambios a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en el cuarto día seguido con esta cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,28 para la venta y $1.479,86 para la compra. El dólar blue descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.545 pesos.

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Marcos Victorica, economista y CEO de BAS Storage, explicó que “los últimos movimientos del mercado son elocuentes: se reactivó la dolarización previa al proceso electoral. En los últimos meses, la cobertura cambiaria creció tanto entre inversores como entre ahorristas, y las proyecciones indican que la tendencia podría profundizarse con la proximidad de los comicios. En un escenario atravesado por la incertidumbre, la dolarización aparece como una herramienta de protección necesaria, pero no suficiente”.

El Banco Central compró USD 182 millones para ampliar a USD 915 millones la absorción oficial de divisas en octubre. Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 318 millones, a USD 50.040 millones, con el aporte de una suba de 2% en la cotización del oro, a USD 4.189,80 la onza.

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