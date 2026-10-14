Economía

A cuánto puede llegar el dólar en noviembre sin que intervenga el Gobierno según la nueva banda cambiaria

Con una inflación de septiembre del 1,93%, el Banco Central determinó el nuevo esquema de actualización para el anteúltimo mes del año. Cuánto debería subir la cotización para alcanzar el límite

Este martes el dólar mayorista cerró en 1.515,85 pesos. (Europa Press)
Este martes el dólar mayorista cerró en 1.515,85 pesos. (Europa Press)
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El mercado cambiario argentino continúa operando en un esquema de bandas, que pone un techo un piso sobre el cual el dólar puede moverse libremente. Esto significa que la cotización oficial puede moverse dentro de ciertos límites establecidos sin que el Banco Central tenga la obligación de salir a comprar o vender dólares para acomodar el precio. En otras palabras, si el valor se mantiene dentro de la franja permitida, el mercado opera de forma autónoma, sin la intervención del BCRA.

Para que este sistema no quede desfasado frente al aumento general de los precios, los extremos de la banda se actualizan todos los meses. La actualización no es inmediata, sino que responde a un cálculo con un retraso temporal de dos meses, elaborado a partir del último dato de IPC disponible.

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Siguiendo este esquema, el dato oficial del Indec sobre la inflación de septiembre, que se ubicó en el 1,93%, es la pieza clave para saber cómo se moverá el techo de la banda cambiaria de cara al anteúltimo mes del año. Con este porcentaje sobre la mesa, la autoridad monetaria ajustará de forma gradual los límites máximos y mínimos, permitiendo que la franja acompañe la evolución general de la economía sin saltos bruscos ni sorpresas para los inversores.

El techo de noviembre y el margen de acción

Es importante entender que el techo de la banda no salta de golpe el primer día del mes. Su recorrido es diario y va subiendo paso a paso hasta llegar a la última jornada. Para tener una referencia clara, el Banco Central estableció que el límite superior de la banda para octubre se ubica en $1.950,97 al último día hábil de dicho período. A partir de esa base, y aplicando el incremento dictado por el índice de septiembre, el techo de la banda llegará a $1.989,12 el último día de noviembre.

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El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.550,00 en la jornada del 1 de junio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El último día hábil de noviembre, el techo de la banda alcanzará los $1.989,12, según el BCRA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese número, los $1.989,12, marca la “línea roja” que la cotización mayorista no debería cruzar si el sistema funciona según lo previsto. Si en algún momento la presión de la demanda empuja el precio por encima de ese nivel máximo, el Banco Central tendrá la obligación de intervenir en el mercado para frenar la suba, volcando los dólares necesarios para que la cotización vuelva a meterse dentro del carril estipulado.

Por el contrario, si ocurriera un escenario opuesto donde el valor de la divisa cayera por debajo del piso de la franja, la normativa estipula que el organismo debe salir a comprar dólares para sostener un precio mínimo.

Un colchón amplio

Más allá de lo que marquen las reglas, la situación actual de la plaza cambiaria muestra una distancia considerable entre el precio real al que opera el dólar mayorista y los topes máximos que tolera el sistema. La cotización viene transitando por carriles sensiblemente inferiores a los límites permitidos, lo que deja un “colchón de seguridad” muy amplio antes de que el Gobierno tenga que mover un dedo para defender la banda.

En concreto, este martes el dólar mayorista cerró en $1.515,85, lo que significa que debería subir $473,27 de acá al último día de noviembre para alcanzar el techo del banda. Eso implicaría una suba del 31,22% en sólo 47 días, algo que suena improbable, teniendo en cuenta que en lo que va del 2026 la cotización mayorista avanzó sólo 3,14 por ciento.

Según los especialistas, la calma en el mercado de cambios se explica por varios factores, que tienen a la amplia oferta como una de las causas principales.

El dólar mayorista debería subir $473,27 en un mes y medio para que el Banco Central tenga la obligación de intervenir. (Reuters)
El dólar mayorista debería subir $473,27 en un mes y medio para que el Banco Central tenga la obligación de intervenir. (Reuters)

Por el otro, las emisiones de deuda corporativa y el financiamiento privado suman un volumen importante de billetes que refuerzan la oferta disponible en la plaza local. Para los expertos, gracias a esta disponibilidad de recursos, el tipo de cambio oficial ha mostrado una evolución sumamente pausada a lo largo de los últimos meses, subiendo a un ritmo bastante menor que el de los precios generales de la economía.

De esta manera, con un techo proyectado en $1.989,12 para el cierre de noviembre y un mercado respaldado por una oferta firme, el esquema cambiario se afianza como una herramienta previsible, al menos de cara a las próximas semanas.

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