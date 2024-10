El costo del crédito se vuelve menos ventajoso con la baja de la inflación

"El crecimiento de los préstamos se extendió a todas las líneas, al igual que en los meses previos. Para encontrar un período con estas características hay que remontarse a fin de 2017", destaca el último Informe Monetario del BCRA (Foto: Reuters)

El Informe Monetario Mensual del BCRA de septiembre destaca: “Los préstamos en pesos al sector privado registraron un aumento cercano a $4 billones, consistente con un crecimiento mensual de 7,7% a precios constantes y sin estacionalidad. Así, acumulan 6 meses consecutivos de incremento y se encuentran en términos reales casi 60% por encima del mínimo desde el inicio del año”.

Y agrega: “El crecimiento de los préstamos se extendió a todas las líneas, al igual que en los meses previos. Para encontrar un período con estas características hay que remontarse a fin de 2017. En particular, en septiembre se destacó el desempeño de los créditos personales e hipotecarios que crecieron a tasas mensuales de dos dígitos. En términos del PBI, el crédito al sector privado alcanzó a 5,9%, acumulando un aumento de 1,5 puntos porcentuales en los últimos 5 meses”.

Un factor clave de ese movimiento, junto con la incipiente recuperación de los ingresos reales de la población (tanto del promedio de los asalariados, como de los jubilados y pensionados que perciben más que la mínima), es la caída de las tasas nominales y reales de interés a mayor ritmo que la desinflación, tanto respecto de diciembre 2023 como a septiembre de ese año.

Punto de giro de las tasas de interés

No obstante, comienza a advertirse un cambio de tendencia en las tasas de interés en términos reales que aún no parece ser debidamente percibida por los agentes económicos y diversos analistas, ya que comparan las tasas nominales anuales con la de inflación de los últimos doce meses.

En ese caso, el ejercicio de cotejar la serie de tasas reales de interés para todos los septiembre desde 2018, arroja que de valores muy altos para el financiamiento de cortísimo plazo de las empresas (adelantos transitorios y descuento de documentos, principalmente), y también para los personales y a través de tarjetas de crédito, pasaron a terreno negativo y se acentuaron al extremo de más de 50% negativas (por debajo de la inflación).

Las tasas reales de interés según la inflación de los últimos 12 meses comienzan a inquieta a muchos economistas

Ese cuadro comienza a inquietar a muchos economistas, porque consideran que podría llevar al recalentamiento de la demanda de préstamos para la compra de bienes de consumo en todas las líneas -perecederos y también durables- con el consecuente efecto negativo de llevar a interrumpir el sendero de desinflación.

Si bien las tasas de interés fueron disociadas de la tasa de política monetaria, tras la decisión de emisión cero para financiero al Tesoro, primero, y luego la transferencia de pasivos remunerados del Banco Central a la Administración Central, mantienen una relación de referencia con la tasa de emisión de títulos públicos de corto plazo por parte de la Secretaría de Finanzas, como las Letras de Capitalización (Lecap).

Esa vinculación, junto con el natural juego de oferta y demanda, donde la oferta aumentó por el paso del crowding out a crowding in (es decir de la absorción de liquidez por parte del sector público, desplazando al sector privado, a la liberación de esos recursos), y la demanda por el incentivo que representa la fuerte baja de las tasas nominales anuales, permitió mejorar sustancialmente la relación cuota/ingreso mensual de los interesados. En particular en el tramo de las líneas a largo plazo para la compra de bienes durables con garantía real, esto arrojó por segundo mes consecutivo en septiembre un aumento de las tasas en todos los tramos del mercado.

La notable disminución de las tasas nominales de interés permitió mejorar sustancialmente la relación cuota/ingreso mensual de los créditos prendarios e hipotecarios

El Informe del BCRA resaltó: “El crecimiento en el mes fue impulsado en buena medida por los préstamos comerciales, que en conjunto exhibieron un incremento de 7,3% real sin estacionalidad (s.e.) y explicaron aproximadamente la mitad de la expansión del mes.

Dentro de los préstamos comerciales se destacaron los créditos instrumentados a través de documentos, que crecieron 8,8% mensual, sin estacionalidad, en términos reales y se encuentran 13,1% por encima del nivel registrado un año atrás. Tanto los a sola firma como los descontados por pymes mostraron una evolución favorable en el mes.

Dentro de los préstamos comerciales se destacaron los créditos instrumentados a través de descuento de documentos (Foto: Uipba) Buenos Aires)

Por su parte, los adelantos registraron en septiembre un aumento mensual de 4,3% s.e. en términos reales (17,3% i.a.). Asimismo, el crédito al consumo continuó expandiéndose en septiembre y mostró una mejora de 7,6% mensual a precios constantes (12% i.a.)”.

Y agregaron los analistas de la entidad: “En el caso de los préstamos personales aumentaron 13,8% s.e. en términos reales frente a agosto, resultando la línea más dinámica en el mes, con un crecimiento interanual de 38,1% (ver Gráfico 3.2.3). Por su parte, las financiaciones en tarjetas de crédito moderaron su ritmo de expansión, exhibiendo un incremento mensual de 4,1% a precios constantes”.

Los préstamos personales aumentaron 13,8% s.e. en términos reales frente a agosto, resultando la línea más dinámica en el mes (BCRA)

Los préstamos con garantía real también mostraron un buen desempeño, impulsados por los préstamos hipotecarios, que exhibieron una suba mensual de 14,2% real s.e., la mayor expansión en los últimos 22 años.

Sin embargo, ese sendero podría atenuarse en los próximos meses, cuando se observa un claro punto de giro en las tasas reales de interés considerando el ritmo de la inflación de septiembre proyectado a doce meses vista.

Los casos más notables fueron los de los créditos a pequeñas y medianas empresas, a través de adelantos en cuenta corriente bancaria, los personales y a través del uso de la tarjeta de crédito, pasaron de tasas reales negativas de 48% a 54% anual a reales positivas de 1,75%, 12,1% y 20,9%, respectivamente.

En el resto de los segmentos, si bien se mantuvieron los valores muy por debajo del ritmo de inflación a un año del último dato conocido, también acusaron un notable recorte, de más de 50% real a menos de la quinta parte de la relación que tenían en igual mes del año previo (7,5% para los prendarios, 8,6% para el descuento de documentos, y 11,5%, para los hipotecarios).

En la medida en que se sostenga la recuperación promedio de los ingresos de la población, se estima en el mercado que continuará siendo ventajoso el uso del crédito para la compra de la vivienda

De todas formas, en la medida en que se sostenga la recuperación promedio de los ingresos de la población, se estima en el mercado que continuará siendo ventajoso el uso del crédito para la compra de la vivienda.

Esto se debe a la tendencia alcista de precios de las propiedades, y a la notable disminución de las tasas nominales de interés, que, aunque se tornen positivas en términos reales, han mejorado sustancialmente la relación cuota/ingreso para todos los plazos.