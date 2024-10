Avanza el proyecto de una terminal automotriz argentina para traer una nueva marca de autos eléctricos

Leapmotor es una marca de autos eléctricos de origen chino, en la que Stellantis invirtió recientemente con una compra parcial para manejar las operaciones fuera de China

“La estrategia es prepararnos con todo el poder de fuego que tenemos para competir contra una ofensiva más grande, una mayor oferta que va a llegar al mercado automotor argentino. Dentro de esos nuevos rivales pueden estar las marcas chinas, que están muy fuertes en Brasil, Chile y Uruguay pero no tanto en Argentina, pero la oferta será mayor de parte de los competidores habituales también como ya se está apreciando en estos últimos meses. Te preparás con tu máximo potencial, al margen de quién sea la marca que desembarque o el grupo automotriz que venga”.

La frase pertenece a Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis Argentina, y fue a partir de una pregunta respecto a la incorporación de Leapmotor al Grupo Stellantis y su posible llegada a Argentina.

El contexto es el de una extensa rueda de prensa con los medios argentinos, entre ellos Infobae, que viajaron a comienzos de esta semana a Brasil para la presentación del Citroën Basalt que se lanzará en el mercado argentino entre enero y febrero de 2025. Y la referencia tuvo directa relación con la propuesta de este último producto del programa C-Cubo, porque lo que se pretende es ofrecer un escalonamiento de vehículos que ocupen todas las franjas, en este caso la más baja en precio del segmento de los SUV-B, categoría a la que llegan cada vez más participantes, en parte debido a la apertura de importaciones vigente desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

“Brasil tiene un avance muy fuerte con productos chinos, pero nos parece que son las reglas del mercado. Entendemos que hay una progresión en lo que es el desarrollo de muchas marcas que están llegando a la región, nuevas y otras que ya estaban, y lo hacen con propuestas de mucha tecnología, muchas de ellas con vehículos eléctricos. Pero lo tomamos como reglas del mercado y como competidores. Siempre hay competidores que se fortalecen y otros que se debilitan. Es como ponerse a pensar en la disparidad de la economía argentina en comparación con la de otros mercados. Y lo que hay que hacer es trabajar dentro de lo que tenemos como productos, desarrollos y estrategias y hacerle frente a lo que venga”, agregó Martín Zuppi, presidente de Stellantis en la misma conversación.

En rueda de prensa en Brasil, Martín Zuppi, Presidente, y Pablo García Leyenda, Director comercial de Stellantis Argentina, hablaron del proyecto para que Leapmotor llegue en el futuro a Argentina

Leapmotor es una marca dedicada exclusivamente a producir autos eléctricos, de la que Stellantis adquirió este año un porcentaje menor para dirigir las operaciones fuera de China, es decir, en los mercados europeo y americano, especialmente el de nuestra región.

“Estamos estudiándolo porque lo que se necesita es un ecosistema que pueda sostener vehículos eléctricos. Lo que tenemos que ver es cuánto puede brindar el mercado argentino en términos de infraestructura para poner una marca de autos eléctricos en Argentina. La marca está llegando a la región. Chile ya está, Brasil lo ha anunciado, y tenemos la chance firme de tenerla nosotros. Pero tenemos que ver si tenemos forma de traerla lo antes posible siempre y cuando haya infraestructura. Tenemos que vender soluciones y no problemas. Hoy probablemente Argentina no esté tan preparada, pero estamos trabajando en eso. Claramente va a llegar, pero hay que entender cuál es el momento”, explicó Zuppi.

Hay un escenario distinto en Argentina para la inversión en productos de tecnología híbrida o eléctrica a partir de la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) por parte del gobierno.

La planta de Stellanti en Córdoba recibirá una inversión de 380 millones de dólares. Será para un nuevo modelo, presumiblemente la pick-up mediana, y un nuevo motor diésel. En el futuro podría haber una versión híbrida que entre al RIGI

Recientemente, Stellantis anunció la inversión de 385 millones de dólares en la planta de Ferreyra, Córdoba, para una nueva familia de productos, extraoficialmente la pick-up de una tonelada que se conoce como Fiat Titano en Brasil o Peugeot Landtreck en Uruguay, y para el desarrollo de un nuevo motor inédito en la región, que abastecerá a todos los mercados.

Existen muchas especulaciones respecto a si ese novedoso motor será un tren motriz híbrido que permita a Stellantis entrar al Rigi con ese proyecto. Sin embargo, la decisión de la inversión ya estaba tomada previamente y podría tener una variante de micro hibridación que le permita tomar las ventajas del programa del gobierno, pero en principio se trataría de un motor turbodiésel para vehículos utilitarios, que no solo equipe a las pick-up cordobesas sino también a los utilitarios de las marcas de Stellantis como los furgones medianos y grandes de Peugeot, Citroën y Fiat.

Pero más allá de este proyecto, la operación de Leapmotor podría tener un marco más ventajoso en Argentina gracias a la existencia del RIGI.

“Los desarrollos de híbridos y eléctricos no se están trabajando a nivel de Argentina sino de toda la región por el momento, y habrá anuncios el próximo año o el otro. Argentina siempre está en las carpetas de todos los proyectos. En la región hay cinco plantas de Stellantis, tres en Brasil y dos en Argentina, y cuando se desarrolla un producto o una nueva tecnología, siempre se estudian todos los polos productivos. Siempre que hay un acceso como el RIGI, que mejora las condiciones para inversiones en Argentina, eso es bienvenido. Pero no creo que el RIGI sea fundamental como para decir que si está el RIGI tenemos implementación del proyecto y sino, no. La decisión no tiene en cuenta eso”, explicó al respecto Zuppi.