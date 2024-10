Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este viernes 4 de octubre y cuál es el precio minuto a minuto

Caputo aclaró que no se financiará con los dólares del blanqueo: quiere que las empresas aprovechen esos préstamos En el mercado especularon con una posible emisión de nuevas letras en dólares por parte del Gobierno, pero el ministro de Economía lo desestimó. Ya hubo varias emisiones de bonos por parte del sector privado, con financiación cercana al 5% anual

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. REUTERS/Tomas Cuesta

El ministro de Economía salió a frenar las especulaciones sobre una posible emisión de bonos por parte del Estado para aprovechar los dólares del blanqueo. Para que no queden dudas, Luis Caputo aseguró en redes sociales que no es lo que tienen planeado. “Mucha gente recomendando que el Gobierno salga a capturar con deuda dólares del blanqueo. Nosotros no queremos hacerlo, porque buscamos que esos dólares vayan a financiar al sector privado”.