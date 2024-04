Cuál fue la reacción de Elon Musk cuando se enteró del anuncio de superávit que hizo Milei

Javier Milei y Elon Musk

El multimillonario mediático, Elon Musk, reaccionó a través de su cuenta de X al anuncio del presidente Javier Milei sobre el tercer mes consecutivo de superávit.

El presidente de Tesla expresó un contundente y escueto “Wow” en su perfil y compartió un posteo realizado por la cuenta “Not the Bee”.

"WoW", posteó el empresario estadounidense

El tweet compartido por Musk muestra un típico meme con la imagen de Ballitze, el perro que se hizo viral hace algunos años y la acompaña con la leyenda: Milei says Argentina just had its first budget surplus in 16 years after gutting government bloat (Milei dice que Argentina acaba de tener su primer superávit presupuestario en 16 años después de reducir drásticamente el gasto público).

El tuit sobre el anuncio de anoche del Presidente

Cabe recordar, que hace unos días Milei y Musk se encontraron en la planta de Tesla en Austin (Texas) para ratificar la sintonía personal e ideológica que exhibieron en los sucesivos contactos que tuvieron en la red social X (antes Twitter).

El cónclave mostró las coincidencias del presidente y el poderoso empresario sudafricano respecto a la importancia de la libertad de mercados, al progreso de los países, a la necesidad de terminar con las trabas burocráticas, al desarrollo de la tecnología y a la necesidad de preservar las reglas de juego.

“Hubo química. Fue amor a primera vista”, sintetizó a Infobae Gerardo Werthein, embajador designado en Estados Unidos, que participó de la reunión entre Milei y Musk.

La reunión se extendió por ochenta minutos y junto a Milei y Werthein participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el embajador designado en Israel, Simon Wahnish, y el empresario Pato Fuks, amigo personal del mandatario.

Qué dijo Milei en su anuncio

El presidente Javier Milei hizo una defensa de la política económica de su gobierno, a poco más de cuatro meses de iniciada su gestión, y anunció en cadena nacional que Nación terminó el primer trimestre con superávit fiscal del 0,2% del PBI, por lo que cumplió con margen la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional. Fue justamente ese logro el que despertó el interés de Musk.

“Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura. Ya hemos recorrido la mitad del camino. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena”, comenzó el mandatario su discurso. Y adelantó que anunciaría algo “que hace meses parecía imposible”. Y agregó: “En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, quiero anunciar que el sector público nacional registró un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos. Es el 0,2% del PBI. Es el primero desde el año 2008. No es ni más ni menos que el único punto de partida para terminar con el infierno inflacionario. Es lisa y llanamente una hazaña a nivel mundial”.

“Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no como dicen algunos a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país”, sentenció.

Así mismo, dejó un mensaje para quienes esperan que el Gobierno en algún momento aumente el gasto: “Eso nunca va a ocurrir en nuestro Gobierno. La inflación es un robo. El déficit cero es un mandamiento. Esto quiere decir que cada peso será devuelto a través de reducciones de impuestos. Ahorro y reducción de impuestos hasta tener un nivel de gasto acorde al de un país que necesita crecer”, postuló.

Así, el Poder Ejecutivo sobrecumplió la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional mientras el Gobierno aún apunta a conseguir un acuerdo nuevo con el organismo. El equilibrio fiscal fue alcanzado por una combinación de recortes en partidas presupuestarias (obra pública, transferencias a provincias) o licuación de otras en comparación de la inflación (salarios públicos o jubilaciones). Un resultado fiscal positivo acumulado al término de marzo no se registraba desde 2008, según dijo el jefe de Estado.