Foro Llao Llao: geopolítica, competitividad y tecnología, la agenda fuera de la política en el encuentro exclusivo del círculo rojo

Desde Bariloche - Unos 120 ejecutivos escucharán este jueves desde la mañana hasta bien entrada la noche a una decena de expositores con expertos en política internacional, emprendedores y ex funcionarios de países vecinos, en un evento que estará atravesado por los grandes debates por encima de la coyuntura local: la actualidad geopolítica, las transformaciones tecnológicas y el rol del sector privado. Anoche el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou cenó con los CEOs, mesa que ocupará este jueves por la noche el paraguayo Santiago Peña.

“Son tres presidentes (incluyendo a Milei) que están manifestando un cambio, si dialogan, todo lo que puede pasar es bueno”, dijo uno de los fundadores del exclusivo foro. El primer día, de inicio informal del mitín que reúne a jóvenes ejecutivos de distintos sectores pero con preponderancia del sector tecnológico, pasó entre actividades lúdicas y sociales, como una “escuela” para preparar gin tonic animado por Iván de Pineda, minutos antes de la cena -informal y con formato cóctel- con el mandatario uruguayo.

El encuentro fue por completo hermético para evitar la presencia de extraños entre los comensales, un estilo ya tradicional en la organización del foro. El jefe de Estado uruguayo se fue sin hacer declaraciones. Lacalle Pou llegó este miércoles al mediodía desde Uruguay en un vuelo privado en el que estuvieron también un grupo de empresarios con residencia en ese país, entre ellos Marcos Galperín, Martín Migoya y Guibert Englebienne, integrantes del “grupo charrúa” de ejecutivos que eligieron vivir del otro lado del Río de la Plata y que se referencia en el mandatario uruguayo.

Rodeados de los 18 hoyos del campo de golf exclusivo para los huéspedes -el hotel fue cerrado hasta el sábado para alojar solo a los participantes del evento- la apretada agenda de los CEOs seguirá desde esta mañana en su capítulo de discusiones más grandes sobre la coyuntura nacional e internacional, política y económica. Habrá un break por la tarde para una “caminata reflexiva” por los bosques aledaños.

El Foro Llao Llao reúne a 120 CEOs de distintos sectores

“Estamos en un momento en que el mundo esta convulsionado y vivimos en una región privilegiada. No sabemos lo que significa tener el vecindario en cierto orden y paz, tener reservas. Es una zona del mundo que, coordinada, podría tener más potencial que el que tiene. Esta zona tiene capacidad de alimentar, tiene energía, de hidratar el mundo. Hay activos pero no sirven si no hay una coordinación”, dijo uno de los miembros más activos en la organización del foro desde su creación.

El foro se realiza una vez por año en el hotel Llao Llao de Bariloche y es un espacio de discusión y debate cerrado que comenzó en 2012 de manera informal, organizado por el presidente de IRSA Eduardo Elsztain y que tomó forma institucional desde 2015. La lista de fundadores también está integrada por Federico Braun (La Anónima), Marcos Galperín (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant) y Karina Román (Román).

“Tenemos la suerte de que hay argentinos/as y latinoamericanos/as en todas las industrias que están incidiendo en el presente y cambiando el futuro. En este encuentro, tenemos la oportunidad de escucharlos de primera mano para pensar juntos cómo impactan estas temáticas en cada una de nuestras empresas, en la sociedad y cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina para retomar su desarrollo en este contexto global”, explicaron los fundadores del foro en un comunicado.

“Argentina desarrolló un ecosistema emprendedor que hoy se ubica en el top 10 a nivel mundial y que lo llevó a liderar la región en cantidad de start ups tecnológicas innovadoras y a triplicar la cantidad de empresas biotecnológicas en 15 años”, mencionaron.

Nombre por nombre, quiénes hablarán ante los CEOs

La actividad del foro comenzará, formalmente, este jueves y se extenderá hasta el viernes al mediodía cuando cierre el evento el jefe de Estado argentino. A lo largo de distintos paneles en los elegantes salones del Llao Llao habrá disertaciones de distinto tipo.

El primer panel llevará como nombre “Contexto global para Latinoamérica: ideas para entender la nueva época”. Participarán el contexto global estará Martín Gurri, ex analista de la CIA norteamericana, nacido en Cuba y criado en los Estados Unidos y que es autor del libro La rebelión del público (publicado en 2014 y actualizado en 2018) y que teorizó sobre la relación entre el avance de la tecnología y la internet y las élites.

Lacalle Pou animó la primera cena del foro y mañana lo hará su par paraguayo Peña. La foto es de archivo, de la edición de 2023.

También en este panel expondrán el funcionario del Banco Mundial Marcello Estevao, ex secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil hasta diciembre de 2018, y que es actualmente es asesor senior de esa organización hermana del Fondo Monetario Internacional en temas de desarrollo y crecimiento equitativo.

Por su parte, disertará también Daniel Kerner, de Eurasia Group -una de las principales consultoras políticas a nivel global- y que tiene como área de expertise a América Latina. En tanto, el politólogo, docente e investigador de la Universidad de Lisboa Andrés Malamud “ayudará a anclar la visión de Argentina en este nuevo escenario global”, explicaron desde la organización.

Malamud, en diálogo con la prensa, anticipó algo de lo que conversará con los empresarios esta mañana. “Milei tiene algo diferente: inspira simbólicamente una cosmovisión que te permite soportar los dolores del presente con expectativa del futuro. Transmite convicción. Mantiene popularidad y es un Gobierno que no generó satisfacción material”, comentó.

“La gente sabe que está mal y cree que va a estar mejor. Él vendió esa expectativa. Tiene una capacidad fuera de lo común de construir una percepción en el futuro. Es lo que hacen las religiones. Menem hacía promesas materiales. Él promete ajuste. Eso lo hace mantener la popularidad. Eso solo te lo da una cosmovisión religiosa”, concluyó.

También habrá un foco en la competitividad argentina y de la región, y en ese listado de oradores están Piero Ghezzi (ex ministro de Producción de Perú), Bernardo Larraín (empresario, dirigente gremial y activo participante del debate de políticas públicas en Chile) e Ignacio Bartolomé (CEO de Grupo Don Mario).

Más tarde habrá una charla de Roberto Sallouti (BTG Pactual), el banco de inversión más grande de América Latina, qeu dará una visión de Brasil, la región y sobre competitividad global. También contarán su experiencia como participantes del programa Endeavor Scale Up Matias Viel (Beeflow), Jairo Trad (Kilimo) y Tarek Ali Zake (OncoPrecision).

Un espacio sobre nuevas tendencias estará integrado por Federico Lauría (CEO Dale Play), empresario a cargo de la representación de Bizarrap, Duki y otros artistas jóvenes. Sebastián Serrano (Co-Founder Ripio) y Rodrigo Benzaquen (Founder BoulderTech) hablarán sobre la situación actual y potencial del universo cripto. Por último, estará Emiliano Kargieman (CEO Satellogic).