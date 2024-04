Una empresa de electrodomésticos despidió a 200 trabajadores en Córdoba por la caída en las ventas

La planta de Mabe en la localidad de Luque, Córdoba

La empresa mexicana Mabe, ex Drean, despidió a 200 trabajadores en su planta de Luque, ubicada en Córdoba, por la caída de ventas.

La fábrica de electrodomésticos tiene 900 trabajadores y es la mayor empleadora de la localidad. La reducción de personal comenzó a principios de este año. Además, la planta permanecerá cerrada durante dos semanas, entre el 22 de abril y el 6 de mayo y solo habrá guardias mínimas.

El intendente Diego Viano aseguró a Mitre Córdoba que desde la empresa le dijeron que su principal producto, el lavarropas de carga frontal automático, que lideraba las ventas cayó un 50 por ciento. “Esto habla de replantearse un montón de cosas para ellos. Y también a nivel ventas los otros productos también han caído”, precisó y agregó: “La venta ha caído un 50% en el mercado interno. Por eso repercute en otros tipos de actividades también acá, hay tercerizados. Hay elementos que se fabrican por fuera de la fábrica que también se están resintiendo”.

“Se van de a 15 o 20 personas por semana, especialmente de la parte de producción. Se están fabricando unos 800 lavarropas menos por día”, dijo a La Voz un trabajador. La baja de las ventas afecta a toda la cadena de valor: según contó la fuente, y en la misma línea que Viano, los proveedores de piezas para armar un lavarropa también están en crisis, por lo que en algunos casos no están pudiendo entregar.

Mientras que llegan los telegramas de despidos, la firma le ofreció a otros trabajadores retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas.

Los despidos se deben a la caída de las ventas

“La situación que estamos pasando es muy fea. Con los dueños anteriores, que eran del pueblo, se le buscaba la vuelta, no te desocupaban”, señaló otro ahora extrabajador de Mabe al medio cordobés.

Al respecto, en enero de 2023, la firma creada por José M. Alladio pasó a manos de la empresa de capitales mexicanos Mabe, la cual tiene presencia en 70 países. En Argentina es operadora de marcas como Drean y Patrick.

Otro de los trabajadores despedidos contó: “Tengo un hijo discapacitado. Me quedé sin obra social para él y tuve que cortar su tratamiento. En Luque ahora ves al cartero y parece que vieras al cuco. El día que me dejaron sin trabajo yo había ido a trabajar como siempre. Llevaba 31 años en la fábrica y nunca tuve un llamado de atención. Cuando iba a entrar a mi casa veo al cartero que dobla por mi cuadra. Ahí nomás me imaginé lo peor y no me equivoqué: me traía el telegrama que decía que no tenía que volverme a presentar a la empresa”.

Más despidos en Córdoba

Mabe no es la única que esta concretando despidos en Córdoba. También por la caída del consumo, Bimbo, de panificados, desvinculó a 20 de los 170 trabajadores de su planta.

En este contexto, desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA Córdoba), gremio conducido Héctor Morcillo, dijeron: “La caída en el consumo y la recesión producto del plan económico del gobierno nacional de recortes y ajuste está mostrando una de sus peores consecuencias con caída de la actividad, reducción de jornada y despidos en el sector”.

El sindicato advirtió además por el despido de trabajadores en la empresa GBA Logística Sur.

Con los despidos masivos en el sector público y ahora en el privado por la recesión, la preocupación por perder el trabajo empieza a aumentar en la población: según una encuesta de Opina Argentina, el temor al desempleo (52%) es una sensación mayoritaria en la sociedad desde febrero de este año. La percepción de que el desempleo es el principal problema es más intensa entre mujeres y a mayor poder adquisitivo.