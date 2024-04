Propinas digitales: el desarrollo argentino que da solución a la falta de efectivo

Los clientes en un restaurante pueden escanear el código QR de las mesas para dejar su propina

Un negocio puede estar escondido en cualquier parte o momento, incluso en una cena con amigos. Fue justamente en ese contexto que surgió la idea de “Tipeando”, una plataforma web que apuesta a resolver el problema de la falta de efectivo a la hora de dejar una propina.

“Salimos una noche con dos amigos. Como ninguno de los tres anda nunca con efectivo, pagamos con tarjeta y con otro medio de pago electrónico. Quisimos dejar una propina, pero nadie tenía efectivo y no se nos permitió agregar el reconocimiento al mesero en la cuenta”, contó a Infobae Joaquín Minari, uno de los socios fundadores de Tipeando, junto con Gaspar Verdaguer y Guido Henry.

“Le preguntamos al mesero y nos dijo que no podíamos agregar la propina a la cuenta. Ahí hicimos el ‘click’ y entendimos que esa es una problemática que se da mucho más allá de ese restaurante. Es común que no se cargue la propina a la cuenta, debido a cuestiones tributarias y también es muy usual que los clientes no lleven efectivo consigo. De ahí surgió la idea de crear una plataforma para que los mozos puedan recibir su propina por medio de pagos digitales”, comentó el emprendedor.

Cuando es el propio restaurante el que cobra la propina, el cliente desconfía de que el dinero vaya realmente al empleado y no al dueño (Minari)

Si bien algunos sitios de comida tienen sus propios sistemas de cobro e incluso cargan la propina directamente en la cuenta, los emprendedores consideraron que esa no era una solución satisfactoria al problema, por lo que quedaba una veta abierta para un nuevo negocio.

“Cuando es el propio restaurante el que cobra la propina, el cliente desconfía de que el dinero vaya realmente al empleado y no al dueño”, explicó Minari.

La plataforma está pensada para toda clase de negocios en los que se deje propina

Así nació tipeando, una plataforma digital totalmente independiente. “No la contrata el restaurante, sino que la usan los trabajadores del lugar. Se coloca un código QR en las mesas que se conecta de forma directa con las billeteras más conocidas y se pasa la propina por ese medio”, sostuvo Minari.

La plataforma, además, está diseñada para que los trabajadores decidan si la propina va directo a la cuenta de la persona o se distribuye con el resto de los compañeros. “El sistema está preparado para esos casos. Hay lugares que se reparten las ganancias en partes iguales y pueden hacerlo perfectamente a través de la plataforma”, agregó.

Cómo funciona la propuesta

El funcionamiento de la plataforma es claro. Los clientes escanean un código QR y a través de él transfieren directamente la propina a los mozos o demás trabajadores del lugar, sin ningún tipo de intervención del lugar. Ahora bien, ¿cómo obtienen ganancias los creadores de Tipeando? La respuesta es “a través de comisiones por transacción”.

“Nosotros ganamos sólo si los trabajadores ganan. Tenemos un feed por transacción, es el único costo que existe por el uso de la plataforma. Se cobra un porcentaje por la transacción recibida. Hoy es de un 8%, pero aspiramos a reducirla en el futuro”, explicó el emprendedor.

Por lo pronto, Tipeando se encuentra en más de 200 negocios de Argentina, principalmente en Córdoba, tierra de origen de sus fundadores, pero aspiran a expandir el negocio por todo el país e incluso en el extranjero. “El primer error que cometimos fue que la plataforma se pensó solo para Argentina”, contó Joaquín Minari, aunque aclaró que hoy tienen la posibilidad de expandirse mucho más allá del territorio nacional.

Joaquín Minari presentando Tipeando en la sede de la aceleradora en Ámsterdam

“Se contactaron con nosotros desde una aceleradora de Ámsterdam (Startupbootcamp´s). “Les contamos sobre nuestro emprendimiento, empezamos a investigar y pronto entendimos que se da la misma problemática en muchos otros países”, apuntó Minari.

Tipeando quedó seleccionada entre más de 10.000 emprendimientos de todo el mundo para participar en la aceleradora de startups más prestigiosa de Europa, siendo los únicos argentinos en quedar seleccionados.

“Ya estamos empezando a desarrollar pilotos de la plataforma para Ámsterdarn. Nos quedamos hasta junio. Tenemos acceso a rondas de inversiones y otros beneficios que nos permitirán llevar el negocio a otra escala”, agregó el emprendedor desde Países Bajos.

A futuro, los socios esperan llegar a las 200 mil transacciones mensuales y tener presencia en 5.000 restaurantes, bares y hoteles de la Argentina. “Nuestra app no es solo para restaurantes y bares, sino que está pensada para toda la industria turística. Es para toda persona que reciba propina”, aclaró.

⁠Gaspar Verdaguer (COO), ⁠Joaquin Minari (CEO) y ⁠Guido Henry (CTO)

En lo que respecta a facturación, el plan es claro. “El objetivo ambicioso que tenemos es lograr una facturación de USD 4 millones por año. Actualmente estamos enfocados en el crecimiento constante de Tipeando con el foco principal en el usuario.

Parte del desafío más inmediato será la adaptación a todos los cambios que puedan llegar a nivel nacional, con el nuevo Gobierno. “Estamos expectantes a los cambios o las nuevas regulaciones que puede llegar a haber con el tema de las propinas a nivel ‘leyes’ en Argentina”, dijo Joaquín Minari.