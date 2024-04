La licitación del Tesoro capturó pesos para comprar dólares del BCRA, lo que impulsará a los bonos soberanos

El dólar acumula un incremento de 102% en lo que va de 2018. (Adrián Escandar)

La baja de la tasa de interés de 10 puntos, de 80% a 70% anual, impulsó la suba de los bonos que ajustan por CER. Los más largos fueron los más beneficiados. El TX28 aumentó nada menos que 7,61% y el que vence en 2026, 4,19%.

Pero la medida no se agotó en la baja de tasas sino que se dispuso el aumento de encaje de los bancos al Banco Central por inmovilizar depósitos de 0 a 10%. Esto es para que le presten más al sector privado y que su rentabilidad no esté tan dependiente de la recolocación de depósitos en el sector público.

Por otra parte, el repunte de las acciones tecnológicas en Nueva York calmó la tormenta del miércoles.

Al bajar la tasa de Política Monetaria habrá una inmediata caída de la tasa de los plazos fijos por lo que la renta de los bonos CER luce más a pesar de las expectativas de inflación descendente.

En su informe, JP Morgan comentó que los bancos ven que una inflación mensual de entre 5 y 7% es un nivel donde la demanda de préstamos podría comenzar a recuperarse para fines de año.

En ese sentido, la inflación que estima el departamento de Economía de ESEADE es de 9,9% para marzo. “De esta manera, se consolidaría a la baja la tendencia de la inflación. De confirmarse este dato, la inflación volvería a ser de un dígito”. Respecto a la inflación de 2024 la fundación la estimó en torno a 200%.

Los bonos atados a la evolución del dólar (dollar linked) tuvieron una buena rueda ¿Será que esperan que la devaluación a lo largo del año sea mayor a la tasa de interés? El TV24 subió 0,83% y entre los Duales que ajustan por devaluación o inflación, el de enero 2025 aumentó 3,19%. Por supuesto, también juega la posibilidad de lograr mejor tasa con el dólar sintético donde se combina el uso de estos bonos con las posiciones del dólar futuro.

Los bonos soberanos tuvieron una recuperación que hizo subir al AL30D, el bono de referencia del mercado, 1,9% y al Global 2030, 0,8%. El movimiento fue un alivio para los inversores porque si hubieran seguido en baja, la recuperación de estos bonos, que son los que mejor rendimiento, hubiera sido ardua. El mérito de la suba está en que lograron revertir la tendencia pese a que la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano aumentaron a 4,58% y afectó a los países emergentes.

En el mercado cambiario se movió poco dinero al igual que en las ruedas anteriores. El dólar libre se mantuvo en $1.000. Los dólares financieros estuvieron estables y el canje se redujo a 4,70%. Para hoy la divisa está vendedora.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 340 millones, 77 millones más que la rueda anterior. El Banco Central compró USD 134 millones.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señala que “sigue notándose una importante caída desde los volúmenes registrados en la semana anterior y con una cosecha en avance”.

Más adelante agrega que el recorte de la tasa de Política Monetaria que equivale a 6% efectiva mensual para pases a 1 día hará “que la licuadora no pierda eficacia. Además, se flexibilizó el acceso al MLC para MiPyMEs lo que va a contribuir a la fluidez de las operaciones de estas empresas, pero, si bien aclara a cuántas llega, no dice cuánto representan en las importaciones totales, de modo que no se cree que vaya a haber un crecimiento en las cantidades demandadas de privados que ponga en jaque las compras del Banco Central en los próximos meses, aunque puede reducirlas si el volumen liquidado por los exportadores no crece”.

En tanto, la licitación de la Serie 3 del Bopreal, el bono que emitió el Banco Central para cancelar deuda con los importadores, no tuvo gran aceptación y se colocaron apenas USD 103 millones. La paridad que arroja el precio del bono es de un dólar CCL de $1.265 cuando ayer cerró a $1.049.

En cambio, la licitación de los bonos del Tesoro fue exitosa. El Gobierno iba por $460 mil millones para renovar vencimientos y logró $2,92 millones. Con el dinero excedente el Tesoro le comprará dólares al Banco Central para cancelar los próximos vencimientos de la deuda. Demás está decir, que esta licitación repercute directamente en la valuación de los bonos soberanos por la seguridad de pago que implica el movimiento.

Otro dato que fue positivo para el mercado es que las LECAP que vencen en octubre se colocaron a 4,75% mensual mientras que la que vence en febrero próximo, se adjudicó a 4,5%, un punto más bajo que en la licitación pasada cuando la tasa fue de 5,5%.

Obviamente, el título más atractivo fue el BONCER con cupón cero que vence en diciembre de 2025. Esta letra concentró $1,7 billones con una tasa negativa de -13,97%. A su favor este bono tuvo la posibilidad de la opción de ser recomprado por el Central 30 días antes de su vencimiento.

También llamó la atención en el mercado fue el derrumbe del cupón PBI porque, pese a las estimaciones de crecimiento futuro de la economía, no logra compensar los dividendos.

Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero, señaló que “después de haber visto un creciente interés en los cupones PBI, recordamos que ahora solo los vemos como una jugada legal. Dejando de lado esa cuestión y centrándonos únicamente en los flujos de efectivo futuros esperados, estimamos que queda poco valor. Incluso si asumimos un escenario muy alcista para el crecimiento del PBI, los pagos esperados serían de USD 1,3 en promedio por año y se reanudarían en 2029″.

La Bolsa siguió con negocios inexistentes. Se operaron tan solo $6.177 millones y el Merval de las acciones líderes subió 0,41% en pesos y 1,7% en dólares. Lo más destacado fue la suba de 10,37% de Mirgor y de 4,8% de Comercial del Plata.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda positiva donde se destacó Galicia con un aumento de 3,2%.

Para hoy se espera que se recupere la euforia de los días anteriores en los bonos soberanos, particularmente. El dólar está vendedor y las acciones se podrían beneficiar por la baja de las tasas de interés.