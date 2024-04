Cómo es el Tesla Cybertruck que hoy manejó Milei

La visita del presidente argentino Javier Milei de hoy a Tesla tuvo la particularidad de permitirle conducir un vehículo eléctrico de la marca de Elon Musk, aunque no es ni el popular Model 3, el primer sedán masivo que conquistó primero el mercado norteamericano antes de llegar a Europa, ni el exitoso Model Y que se convirtió en el auto más vendido del mundo en 2023. El vehículo, sin embargo, es el que más expectativas generó en los últimos 4 años, la pick-up Cybertruck.

Inicialmente fue concebida con la misión de ser la primera camioneta eléctrica del mundo, pero los retrasos fueron desplazando ese objetivo, y permitieron que Rivian ganara esa carrera y luego Ford lanzará la F150 Lightning, para liderar la franja definitivamente.

El vehículo se convertía en el cuarto más caro del país - crédito Vende tu nave/Facebook

De todos modos, el gran diferencial del Tesla Cybertruck es su diseño y la tecnología con la que fue construida. Es una pick-up, pero su perfil triangular que cubre la línea lateral de la caja de carga, logra disimular la forma de utilitario para confundirla con un SUV. La otra gran novedad es que está construida íntegramente en acero inoxidable, lo que además de darle una impronta completamente diferente a todo, le agrega robustez y peso fuera de lo común.

Técnicamente, Cybertruck cuenta con tres versiones que se diferencian por autonomía y rendimiento: la de un solo motor, RWD, tiene un propulsor trasero con un alcance de 400 km y aceleración de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, mientras que la Dual Motor AWD tiene dos impulsores, tracción integral, con una autonomía de 480 km y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

Finalmente, la versión tope de gama se denomina AWD y dispone de tres motores con una disposición de uno adelante y dos atrás, contando igualmente con tracción integral. Logra 800 km por carga gracias a una batería mucho mayor y llega a los 100 km/h desde cero en sólo 2,9 segundos. Sin embargo, su principal virtud es que puede remolcar hasta 6.350 kg, casi el doble que la básica. Todas llevan suspensión neumática y optan a conducción autónoma de nivel 2.

En cuanto a los precios, entre el anuncio de 2019, que mencionaba 40.000 dólares de base, al lanzamiento que fue oficialmente el 3 de diciembre de 2023, varió considerablemente, ya que la versión más básica ahora cuesta 69.990 dólares, la intermedia en 79.990, y la más costosa en 99.990 dólares.

Tesla, entre los más vendidos

Cuando el Tesla Model Y llegó a la cima de ventas globales de autos, no sólo marcó un hito por ser un eléctrico, si no también por pertenecer a una marca que no está entre las históricas o tradicionales de la industria del automóvil, como las que dominaron las ventas desde inicios del siglo 20.

Tesla se enfrenta a los gigantes de la industria desde lugares tan disímiles como la tecnología, la ausencia de campañas publicitarias, una mínima red de concesionarias, un método de fabricación diferente y mucho más eficiente, y por haber sido el pionero en vender servicios adicionales por suscripción.

Todo ese paquete le permitió conseguir que el SUV Model Y se convirtiera primero en el auto eléctrico más vendido del mundo, después el auto de mayor venta en Europa entre todas las propulsiones posibles, y finalmente en el auto con mayores ventas en todo el mundo como modelo con 1,23 millones de unidades.

Eso ocurrió todo en los últimos dos años en la industria. Sin embargo, cuando se miran las cifras de ventas por marca, no está entre los 15 primeros del ranking de 2023, sino en el lugar número 17.