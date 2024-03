Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este martes 26 de marzo y cuál es el precio minuto a minuto

Por qué en Wall Street ya hablan de una posible “dolarización sintética” tras la futura salida del cepo Ni a Milei ni a Caputo los convence la posibilidad de permitir la flotación del tipo de cambio. Además de la prohibición de emitir para financiar al Tesoro, podría restringirse a una mínima expresión la circulación de pesos

FOTO DE ARCHIVO. Un cartel de Wall Street en el Bajo Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Mike Segar

La salida del cepo cambiario luce cada vez más cercana, aunque en el Gobierno ya dieron muestras suficientes de no estar a favor de apurar los tiempos. Tanto el Presidente como el ministro de Economía coinciden en que no vale la pena arriesgar una salida de los controles cambiarios cuando el Banco Central aún tiene reservas netas negativas. No es en lo único que tienen coincidencias: también piensan que en la Argentina la flotación del tipo de cambio a la corta o a la larga conlleva graves problemas.