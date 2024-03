Caputo celebró que una cadena de supermercados abandonara el “2x1″ y empezara a ofrecer descuentos por unidad

El ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, obtuvo su primera pequeña victoria en su esfuerzo para lograr que los supermercados y comercios de grandes superficies modifiquen la forma en que aplican descuentos y promociones de manera tal de hacer más transparentes recortes en precios causados por la retracción en el consumo.

A través de su cuenta de X —la ex Twitter—, el funcionario celebró que la cadena Jumbo modificó sus publicaciones de ofertas. De un formato de “3x2″ o “4x2″, la cadena pasó a ofrecer descuentos lineales en los que afirma haber recortado entre 50% y 35% los precios en algunos productos puntuales.

“Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones”, dijo y acompañó su comentario con imágenes de impresos de la cadena de supermercados antes y después del cambio.

Las promociones de los supermercados fueron ganando importancia en las preocupaciones del titular de Hacienda en las últimas semanas.

“Excelente reunión (...) con los productores de consumo masivo. Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”, planteó el jefe del Palacio de Hacienda en un breve posteo en sus redes sociales cinco días atrás.

Más tarde, tras una reunión con supermercados, les reclamó que cambien la forma en que aplican descuentos ante la caída de las ventas. Ante los supermercadistas, el jefe del Palacio de Hacienda explicó su visión del plan económico e hizo sus sugerencias por la “presentación” de los precios al consumidor que aparecen en las góndolas.

El presidente Javier Milei se había expresado en la misma línea este lunes. En una entrevista televisiva aseguró que las promociones en lo comercios indican que los precios están bajando pero que eso no se refleja en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y que la inflación estaría en un dígito. La afirmación se basa en el supuesto de que el Indec no puede relevar iniciativas como el “2x1″ o “la segunda unidad a mitad de precio” con el que supermercados y bocas de cercanía intentan impulsar las ventas.

“Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas y lo limpia de lo que es toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito”, dijo Milei.

Y explicó: “Cuando empieza a acelerarse la crisis las empresas empezaron a preciar con una tasa de inflación mucho más alta y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, se encuentran que no pueden vender y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios que es 2x1 y todo ese tipo de promociones en realidad implica que los precios están bajando pero no son manifestados en el índice”.

Caputo quiere ver cuanto antes que la caída en el consumo genere un retroceso en los precios de las góndolas. Los ingresos, seriamente atrasados luego de tres meses de inflación acumulada cercana al 70%, hacen que caigan las ventas en los comercios. En ese contexto, lo esperable para el Gobierno es que las subas en productos de primera necesidad no sólo se frenen sino que, además, deban retroceder algo de lo avanzado para encontrar a la demanda.

Por ahora, Jumbo es la primera de las cadenas que refleja linealmente el pedido de Hacienda pero según fuentes del Gobierno el mensaje llegó a todo el sector y se espera que las promociones se adapten a la nueva pauta en los próximos días.