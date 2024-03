El BCRA compró USD 271 millones en el mercado y marzo se afianza como otro mes consecutivo con saldo positivo

El BCRA compró USD 271 millones en el mercado

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 449,3 millones, el Banco Central volvió a destacarse este lunes por el importante saldo comprador de USD 271 millones en la rueda mayorista, para acaparar el 60,1% de la oferta privada. No obstante los importadores quedaron con acceso a unos 178 millones de dólares.

En el transcurso de marzo las compras oficiales alcanzan los USD 1.370 millones, en su quinto mes consecutivo con saldo a favor. Y desde el 11 de diciembre, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, efectuó compras netas por USD 9.896 millones de dólares.

Por otra parte, las reservas internacionales avanzaron este lunes unos USD 159 millones, a USD 28.375 millones, en su nivel más alto desde el 24 de agosto de 2023. Mejoran bajo la nueva administración nacional en USD 7.167 millones desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre.

El Banco Central dispuso que a partir de este lunes las empresas que califican como MiPyME con deudas registradas hasta USD 500.000 en el padrón, podrán acceder al Mercado Libre de Cambio para saldar sus deudas por un máximo temporal de 100.000 dólares. Hasta el 9 de marzo este límite había sido de 50.000 dólares.

El presidente Javier Milei confió en que para mitad de este año se podrá liberar el cepo cambiario sobre el mercado del dólar y afirmó que los tiempos dependen de la cantidad de divisas que ingresen a la Argentina en los próximos meses. “Si me ponen USD 15.000 millones, abro el cepo mañana y la economía despega”, aseguró.

Milei enfatizó que aunque su intención es levantar cuanto antes el cepo, prefiere ir “sobre seguro” y “apuntarle a mitad de año”, en sintonía con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que monitorea la situación del país en el marco del acuerdo por la deuda. El Presidente, asimismo, no descartó que sea el propio organismo una “alternativa” para recoger los USD 15.000 millones que estima se necesitan.

El economista Fausto Spotorno afirmó que “desde hace muchos años, el agro ya liquida lo que necesita porque no hay mercado financiero en Argentina que le garantice al productor agrícola que liquida y después guarda la plata. El ahorro para el agro es el grano. Se liquida lo que se necesita, si no se necesita no se liquida. No es diferente este año a ningún otro año. Creo que desde los 90 que en Argentina se liquida así. No creo que el dólar o el mercado cambiario te modifique realmente cuánto se liquide en Argentina. Todos los años pasó lo mismo.”

“En la medida que la economía rebote, vas a tener demanda de importaciones a medida que se agoten los stocks. En la medida que el gobierno empiece a salir del cepo, también puede haber una demanda de dólares”, añadió Spotorno, en declaraciones a FM Milenium.

“Para Milei, la ecuación de acumular reservas netas, licuar pasivos monetarios y gasto público y obtener financiamiento neto positivo para rescatar deuda en el activo del BCRA, al costo de profundizar la recesión y la caída del salario real, y mantener el cepo, todavía cierra”, puntualizó GMA Capital en un informe.

“Mientras el Banco Central no modifique la tasa de política monetaria y la tasa de plazo fijo a la baja, creemos que el dólar estará muy tranquilo, las competencias de instrumentos financieros nos muestran que el plazo fijo tradicional le gana holgadamente a la inflación. El dólar en este escenario es el que más pierde”, consideró el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.