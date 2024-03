Precios de autos 0km: aumentos mínimos, modelos congelados y una ingeniosa solución para no pagar el impuesto interno

El último mes del primer trimestre comenzó con listas de precios más moderadas. La baja demanda genera mayor oferta y competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque todavía faltan conocerse los datos de algunas marcas, buena parte de los fabricantes de autos han publicado desde el viernes pasado sus listas de precios con valores actualizados a marzo. La retracción de ventas que se ha vivido en los dos primeros meses de 2024 parecen estar haciendo efecto, porque los aumentos son significativamente más bajos y hasta han aparecido estrategias novedosas.

El contexto es importante. En enero las ventas cayeron un 33% y en febrero un 18,6%. Así, salvo que en marzo se llegue a un piso de 27.000 registraciones, el primer trimestre no llegará a los 85.000 autos que la industria necesitaría para salvar el primer semestre y que la proyección anual no caiga debajo de las 350.000 unidades.

Si bien en la industria miran un primer semestre de 300.000 autos/año y esperan un segundo semestre con un crecimiento que permita elevar esa cifra hasta los 400.000, saben que el arranque fue difícil y que marzo es el mes clave. Por eso, los precios de los autos cero kilómetro no subieron tanto como en los dos meses anteriores, y algunos directamente no han aumentado nada.

“El año para nosotros empieza en marzo. Es cierto que enero históricamente es un mes de buenos patentamientos porque trae arrastre de diciembre de clientes que quieren un auto un año más nuevo, pero también es un mes con mucha gente de vacaciones y con otros gastos en la cabeza”, dijeron autoridades de ADEFA recientemente.

“Pero en marzo llegan las tarjetas de crédito recargadas del verano, empiezan las clases, además está el ajuste de las cuotas de las prepagas y de los colegios privados que no se pagaron ni en enero ni en febrero. Es un mes de muchos gastos, tenemos que estar preparados para tomarlo como una referencia más verdadera de cómo está el mercado”, agregaron.

El mercado de marzo muestra precios más acordes a las posibilidades de los clientes. Las camionetas son las que menos modificaron sus valores, con Toyota y Nissan que no aumentaron las Hilux y Alaskan (Foto: Freepik/prostooleh)

Yendo a los precios, Toyota sigue siendo la marca que ofrece el auto más accesible del mercado. Hay que hacer una salvedad, los autos más baratos prácticamente no se consiguen por distintas circunstancias. El modelo que menor precio tiene en la lista de precios sugerida por la terminal que produce en Zárate, sigue siendo el Toyota Etios, modelo que se discontinuó el 31 de agosto pasado, y del cual quedan muy pocas unidades en las concesionarias. Pero como mientras haya algún auto debe haber precio, el Etios más accesible en versión de 4 plazas tiene un precio de 14,5 millones de pesos, mientras el más equipado llega hasta los 18,2 millones. El aumento en Etios fue de tal sólo el 3,4% de febrero a marzo.

El otro modelo de la marca japonesa es el Yaris, el reemplazante natural del Etios como el de acceso a la gama de sedanes, tiene una versión básica con caja manual en $16.855.000 y la más equipada con caja CVT en $21.975.000. En el medio hay versiones dentro de los 20 millones. En las gamas bajas, el aumento fue del 3,5% mientras que en las más altas alcanza el 8,9%. Pero aquí también existe un problema de disponibilidad que la propia marca ha reconocido recientemente, al señalar que todavía se están cumpliendo con los autos que se debían del año pasado y a quienes suscribieron planes de ahorro.

Toyota no es la única que no aumentó los precios de algunos modelos. Nissan hizo lo mismo con las pick-up Frontier, aunque sí aumentó un 12% la mayoría de las versiones de Versa, Sentra y Kicks, donde ya no queda ningún modelo con un precio inferior a los 20 millones de pesos. Renault, por su parte, aumentó un 18% los Sandero y Stepway, saltando la misma barrera, y en cambio sólo subió un 5% el precio de los utilitarios que no pagan el impuesto interno como el furgón Kangoo y las pick-up Alaskan. Ese mismo porcentaje aumentó Ford para su línea de camionetas Ranger fabricadas en General Pacheco. Todavía hay que esperar las listas de Volkswagen, donde las Amarok probablemente mantengan precio y la versión de acceso del Polo Track quizás mantenga un precio debajo de los 20 millones. También habrá que corroborar si este mes se mantiene el programa de bonificaciones que publicó en la lista de precios de febrero.

En cambio, Chevrolet, aumentó más fuertemente los precios con un 30% a los importados Onix Plus, con lo que ya no quedan modelos debajo de los 20 millones de pesos, subió entre un 24 y un 30% los SUV Tracker, y entre un 17% y un 25% las pick-up S10, que también provienen de Brasil. Si bien todavía no hay listas oficiales, se estima que Peugeot y Fiat aumentarían entre un 7 y un 8% las líneas nacionales de Fiat Cronos y Peugeot 208. Si así ocurre, salvo la versión de acceso a la gama de Cronos, el resto de los modelos ya estarían por encima de los 20 millones de pesos también.

La gama completa de Toyota Corolla Cross superó el tope de la escala 1 del impuesto interno, pero no paga el 20% debido a que el precio de fabrica no se modificó respecto a febrero

Sin embargo, Toyota aplicó una solución diferente a lo habitual en materia de precios. Después de un mes con toda la gama topeada justo por debajo de los 18,2 millones de pesos para no pasar a la escala 1 del impuesto interno, la decisión adoptada para este mes es aplicar un aumento para el SUV Toyota Corolla Cross, que en la mayoría de las versiones está rondando el 15%, y que deja la versión más accesible en 29,9 millones de pesos y la más alta en 33 millones. Algo similar ocurre con la versión más equipada del sedán, el Corolla HEV 1.8 SEG eCVT, que está en $29.445.000 y la SW4 GR-Sport, que quedó en 66 millones de pesos, y que por lo tanto pasa a la escala 2 del impuesto interno.

Con estos precios, la teoría indica que la gama completa de Corolla Cross y el Corolla HEV SEG deberían pagar el 20% de la escala 1 del impuesto al lujo, y el 35% de la escala 2 respectivamente. Sin embargo, lo que resulta novedoso es que Toyota decidió no aumentar su precio de facturación, con el que los autos salen de fábrica y que es el que se toma para establecer en qué escala entra o no al tributo un automóvil. Ese precio, al que se le debe sumar el 21% de IVA y la comisión de concesionario para llegar al valor de precio de lista que los consumidores conocen, tiene una distinta composición este mes en esos modelos.

El precio de lista es más alto que el tope de cada escala porque Toyota aumentó el margen de ganancia oficial de los concesionarios autorizando un precio superior a ese tope, con la intención de contener así una práctica que muchos ya estaban aplicando y que era motivo de queja de los clientes. Tanto esa versión del Corolla como todos los Corolla Cross pertenecen al grupo de modelos que todavía tienen poca disponibilidad en la red, ya que las importaciones están abiertas pero el flujo de dólares no es infinito, porque aún se está recuperando el atraso que viene desde 2023 en la entrega de unidades.

El método es una innovación que rompe con aquellas listas de modelos “topeados” con toda una gama completa en un mismo precio como se vio durante 2022 y 2023. Sin embargo no es algo que se pueda hacer siempre ni tampoco varios meses seguidos. Se hizo en marzo y no en febrero a causa del impuesto interno que sigue generando distorsiones en el mercado. Como es sabido, este impuesto tiene una vigencia trimestral, con lo que debía actualizarse a finales de abril de 2024.

Sin embargo, parte del acuerdo que se logró entre la industria automotriz y el Gobierno cuando a fines de enero se adelantó un mes el vencimiento del trimestre en vigencia, era que si la inflación hacía que los precios treparan muy rápidamente entre febrero y marzo, el ajuste se podía adelantar nuevamente un mes, con lo que en el sector se presume que en los últimos días de marzo, habrá una nueva base imponible para las escalas 1 y 2. Así, mantener el precio de fabrica y aumentar el margen de ganancia del concesionario, sólo sería por este mes, y en abril nuevamente los valores se actualizarían normalmente.