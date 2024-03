Desafío emprender: “Perder un juicio laboral te cuesta la empresa”

Desafío Emprender con Marcelo Festa

En un nuevo ciclo de entrevistas de Infobae, Marcelo Festa, dueño de una pyme láctea, cuenta todas las dificultades que atraviesa emprendiendo en el país desde hace 35 años.

“Viene un empleado y te dice cobro planes, no quiero estar en blanco. Y yo le digo ‘mira lamentablemente vos te cortas un dedo acá dentro y el responsable soy yo y no tengo ganas de vender mi alma o mi empresa, el riesgo que corremos es muy alto’. Tenés que pensarlo muy bien o ser muy inconsciente para tomar un empleado en negro”, dijo el emprendedor de 61 años.

Al respecto, aseguró que un juicio laboral por una situación así “es algo grave en el sentido de que te puede llegar a costar la empresa. Toda la piratería que hay alrededor, abogados, como el nuestro el mismo; y las leyes; están en contra siempre del empleador. Es una industria que hay y que no suma nada para el país”.

Esta cuestión estuvo en agenda luego de que el Mega DNU de Javier Milei incluyera una reforma laboral, actualmente suspendida y judicializada. La mayoría de las cámaras empresariales le dieron su apoyo. Por ejemplo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijo en un comunicado: “En lo que refiere a las modificaciones establecidas para aliviar y agilizar la lógica laboral, la entidad entiende que van en la línea correcta, procurando desandar un largo camino de regulaciones que terminaron por asfixiar a las pymes, sumiéndolas en una industria del juicio que dificulta su crecimiento”.

“La solución para que esto se acabe es que anden las leyes como tienen que andar, que no estén corruptas, cambiar el convenio laboral pyme y cambiar el tema sindical. No quiero que los sindicatos desaparezcan, están en todos los países del mundo desarrollado y son muy eficientes. El problema de acá es que es todo un negocio. No podemos tener 76% de impuestos sobre un sueldo”, afirmó.

“Tomar empleados en Argentina hoy realmente es asumir el peor de los riesgos. Yo te puedo asegurar que si cambian las leyes sindicales y laborales, y las 400.000, 500.000 empresas que hay en el país toman 2 empleados, el potencial es infinito. Si cambian las leyes laborales, yo me pongo a producir el doble”, agregó.

Quesos Festa existe hace 35 años

Asimismo, Festa se refirió a la cantidad de impuestos que se paga el consumidor por el producto. Indicó que se paga $230 al tambero por un litro de leche, que más los costos y el 110% de impuestos, resulta en los $800 que cuesta un sachet en las góndolas.

“Un presidente hace mucho tiempo dijo que sin industria no hay nación y creo mucho en eso. El estado se abastece emitiendo plata o cobrando impuestos y ya de los impuestos no nos pueden pedir más porque es irrisorio. Me comparo con un país europeo o con un país desarrollado, donde de punta a punta tenés 12% de impuestos en un producto y acá estás hablando arriba del 110 o 115%”, indicó.

En este marco, y consultado acerca de por qué cree que los gobiernos no los escuchan, Festa sostuvo que tal vez porque están concentrados en la macro o porque desconocen estas realidades o porque hablan con las grandes empresas y no con las pymes.

También, aseguró que “se crearon todos derechos para el pobre entre comillas y cero obligaciones”. Además, sostuvo que hay un discurso en la sociedad donde “somos los oligarcas y los malos de la película”.

“Si le puedo dar un consejo a nuevos emprendedores es que se pongan un objetivo, lo consoliden, que no agranden por más que tengan demanda, sino que afiancen su ganancia, no tomar créditos o tomar crédito realmente cuando lo tenga respaldado con el mismo negocio y que crean en su proyecto y que lo estudien bien. La competencia que uno tiene en la vida no son los que están alrededor, sino uno mismo”, expresó.