Expectativa inversora por el discurso de Javier Milei de hoy: superávit fiscal, dólar y tensiones políticas, en la mira

Foto de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El mundo inversor estará pendiente del discurso de Javier Milei hoy por la noche, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Se esperan algunas señales concretas del Presidente, pero es posible que no haya mayores detalles sobre algunos temas muy sensibles para el mercado como la apertura del cepo o definiciones sobre la competencia de monedas.

A través de redes sociales, en la semana el Presidente ya había desmentido categóricamente que estuviese en sus planes avanzar ya con la dolarización de la economía luego de varios rumores que venían circulando y creciendo en las jornadas previas. En relación a la “competencia de monedas” también reiteró que al menos en una primera etapa involucrará al peso.

Uno de los temas que seguramente enfatizará Milei, y que está entre los de mayor interés de los inversores, es el referido al compromiso a mantener el superávit fiscal, un dato que fue clave en enero. Aunque todavía no hay datos concretos de lo que habría sucedido en febrero, todo indica que se habría mantenido la misma tendencia.

Las dudas surgen sobre lo que viene hacia adelante, porque es imposible mantener la licuación de ingresos como ocurrió con los haberes jubilatorios en este primer bimestre del año. Por eso, todo indica que el Presidente buscará cargar las tintas en la motosierra y la necesidad que el ajuste pase por la política. La disputa con varios gobernadores en los últimos días (especialmente Chubut y la provincia de Buenos Aires) tiene que ver con esa necesidad de mantener a rajatabla el equilibrio de las cuentas públicas.

Los mercados siguen entusiasmados con el rumbo adoptado por Javier Milei, que esta semana recibió dos espaldarazos: el del FMI y el del Tesoro norteamericano. Sin embargo, las preocupaciones siguen estando por las tensiones políticas y la viabilidad de avanzar con el programa de reformas

Pero indudablemente la gran preocupación que comparten inversores locales y en Wall Street tiene que ver justamente con esas tensiones políticas y el hecho que se trata de un gobierno sin mayor peso parlamentario.

En ese sentido, no es casualidad que los diputados liberales y el propio Milei hayan salido a minimizar el impacto de un posible bloqueo del DNU por parte del Congreso. Hoy se develará si el mensaje presidencial busca tender puentes con legisladores afines para evitarlo. En una entrevista al Financial Times de ayer, declaró que no precisa al Poder Legislativo para “salvar a la economía”, enviando un claro mensaje a los inversores.

Seguramente también hará referencia al “mal trago” que la gente está soportando por el fuerte fogonazo inflacionario tras la devaluación de diciembre y la consiguiente caída del poder adquisitivo de los salarios. Pero al mismo se espera que vuelva a enfatizar la tendencia a la desaceleración de los precios de los últimos dos meses y al hecho de haber evitado una hiperinflación, que según el propio Milei parecía casi inevitable en diciembre.

Por lo pronto, luego de un par de días de caída en bonos y acciones, se produjo una recuperación muy rápida. Ayer los bonos dolarizados mejoraron por segunda día consecutivo y el AL30 terminó más de 2% arriba. También las acciones argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron subas importantes, especialmente los bancos. Hubo casos como el del Macro que terminó con una mejora de 8,45%.

En las próximas semanas estarán desembarcando en Buenos Aires varios contingentes de inversores, que quieren conocer más de cerca el “fenómeno Milei”. Más allá de las evaluaciones desde el punto de vista financiero, quieren saber justamente cuál es el grado de maniobra que tiene el Presidente para avanzar políticamente con un programa de ajustes y posteriormente de reformas que sería inédito para la Argentina.