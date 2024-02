La Rioja pagará hoy sólo una parte del vencimiento que debería haber afrontado la semana pasada

La deuda fue contraída en 2017 para construir el Parque Eólico Arauco

El mercado de deuda subsoberana se vio sacudido esta semana cuando la provincia de La Rioja dejó pasar un vencimiento de deuda por USD 26 millones y convocó a los acreedores para reprogramar los pagos. Aunque en términos técnicos el default todavía no fue declarado, la clara señal de dificultades financieras cayó mal entre inversores y bonistas, que pocos años atrás se sumaron a distintas reestructuraciones de deuda provincial. Ahora, en medio de las presiones de los acreedores, la provincia anunció que pagará hoy USD 10 millones de intereses que correspondía depositar el día hábil previo al 24 de febrero, mientras que buscará refinanciar el resto del pago, correspondiente a intereses.

El anuncio estuvo a cargo de Ariel Parmigiani, director de Parque Eólico Arauco, el proyecto de generación eléctrica renovable que está fue financiado con la emisión de deuda hoy en problemas. Dijo que la decisión del pago está tomada, sólo resta la autorización del Banco Central para acceder al mercado cambiario y adquirir las divisas necesarias para el desembolso.

Infobae contactó a la autoridad monetaria para conocer detalles de la operación. Las fuentes no dieron precisiones al respecto, aunque recordaron que no existen restricciones vigentes para que las provincias adquieran los dólares necesarios para hacer frente a vencimientos de deuda. Con lo cual, La Rioja debería encontrar una luz verde hoy sin mayores problemas.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (Crédito: Télam)

“Lo que se está buscando es estirar los vencimientos de capital para poder afrontar la construcción de los parques”, dijo Parmigiani en declaraciones a radio Millenium. “Los intereses la provincia ya comentó que sí se van a abonar (...) Son USD 26 millones, USD 10 millones de intereses y USD 16 millones de capital. Apenas nos autorice nación para poder pagarlo, se pagará hoy”, dijo.

El funcionario admitió que el proyecto detrás de la emisión de deuda en problemas no obtuvo los resultados deseados. Se trató de una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.

“Este bono se emitió en 2017 para construir dos parques de energía renovable. Por demoras no se pudieron terminar todos los parques y ahí quedó descalzada la deuda con el flujo que proviene de los parques”, explicó Parmigiani.

“Por eso se reestructuró esa deuda en el 2021, se llegó a un consenso con el 99% de los tenedores de refinanciar los vencimientos de capital”, dijo el funcionario riojano.

“Lamentablemente el año pasado los problemas con importaciones impidieron avanzar a la obra” (Parmigiani)

Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028. Ahora, la provincia no logró cumplir tampoco con ese nuevo acuerdo, algo que Parmigiani atribuyó a la situación macroeconómica. El período de gracia para el pago de vencimientos de capital de este bono, detalló el propio funcionario, es de apenas 3 días. Lo habitual es que sea de 30 días.

Desde el inicio del proyecto la provincia obtuvo además un pago considerable por parte de la inversión. En 2022, necesitado de fondos para continuar la construcción, el Gobierno vendió a Pampa Energía uno de los parques construidos por USD 171 millones. El dinero, explicó Parmigiani, fue a impulsar la obra. Pero un 2023 complicado y con trabas al comercio exterior, más la situación macro del país, hicieron imposible afrontar los pagos.

“Obviamente hay cuestiones que no nos han salido bien pero no estamos diciendo que no nos hacemos cargo (...) Se ganó mucho dinero y ese dinero se reinvirtió en más parques”, dijo en referencia a la venta a Pampa.

“Lamentablemente el año pasado los problemas con importaciones impidieron avanzar a la obra”, explicó.