El Bitcoin se mantiene al alza y alcanza la marca de los USD 57.000

El Bitcoin regresa a los valores que había alcanzado en 2021.

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, registró en las últimas horas máximos no vistos desde finales de 2021. Este martes la divisa digital gana otro 7% y alcanza la barrera de los 57.000 dólares por unidad, para fortalecer una tendencia positiva que viene destacando desde que empezó el 2024. En lo que va del año el Bitcoin acumula una mejora de 29% en dólares, que convirtió a esta emisión en una de las mejores apuestas financieras.

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, consideró que “uno de los grandes pasos que debía dar, y sin renunciar a sus principios de no regulación directa, era el de permitir a las cuentas de inversión tradicionales poder incorporarlas en las cuentas de inversión tradicionales” y valoró que “dos mundos se están tocando y conviven ahora. La Bolsa de Chicago Mercantile Exchange ya tenía permitida la operatoria de dos futuros de Bitcoin operativos”.

Evolución del precio de Bitcoin en 2024.

“El lanzamiento de los ETF de Bitcoin en EEUU le dan una mayor credibilidad de las criptomonedas como una clase de activos, y sobre todo que el Bitcoin podría comenzar a aparecer en carteras convencionales, donde muchos más inversores minoristas pueden ganar exposición, así como las grandes administradoras de fondos institucionales podrán sumarlo a sus fondos de inversión”, puntualizó Neffa.

La moneda digital opera en máximos de los últimos 27 meses y generó un efecto dominó en las predicciones en el valor de la moneda virtual, pues hay especialistas que no descartan que la criptomoneda pueda alcanzar un valor de seis cifras a finales de 2025.

Peter Brand, CEO de Factor LLC y analista de criptomonedas, compartió en su cuenta en la red social “X” (antes Twitter) su optimismo hacia el Bitcoin y determinó que esta tendencia alcista en el valor de la criptodivisa podría extenderse hasta agosto o septiembre de 2025. Sin embargo, esta predicción sería nula -desde el punto de vista del análisis técnico- en caso de que el Bitcoin cierre esta semana debajo de los niveles vistos la semana pasada.

“Con el empuje por encima del límite superior del canal de 15 meses, el objetivo actual del ciclo del mercado alcista programado para finalizar en agosto o septiembre de 2025 se está elevando de 120.000 dólares a 200.000 dólares”, escribió el analista.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las criptomonedas son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les acusa de ser poco confiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros. Sin embargo, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para realizar transacciones, las monedas virtuales utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Actualmente existen distintas criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el aumento de su costo.

Para comprar cualquiera de las criptomonedas que existe en este mercado no regulado se debe de acudir a páginas especializadas.

Presentación de un cajero automático Bitcoin en San Salvador, El Salvador, el 24 de junio de 2021. (REUTERS/Jose Cabezas)

Cabe mencionar que el valor de cada una de estas divisas digitales depende de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede provocar cambios abruptos.

Esto significa que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda determinada, mayor será su precio y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de divisas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.