El economista clave en la dolarización de Ecuador aseguró que Milei puede implementarla ya y al tipo de cambio oficial

“Si el presidente Javier Milei quiere ir a la dolarización hoy mismo, podría hacerlo al tipo de cambio oficial sin ningún problema”, dijo a Infobae Francisco Zalles, uno de los arquitectos de la dolarización que implementó Ecuador hace más de dos décadas y que aún continúa vigente a pesar de las múltiples crisis que vivió ese país desde entonces.

La estabilidad que generaría esa medida, afirmó, implicaría un incremento del capital político del Gobierno y una reducción en el poder de negociación de los sectores que están en contra del rumbo oficial.

El economista reniega de los críticos que sostienen que no se puede avanzar en ese camino debido a la escasez de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de los problemas que puede traer la rigidez monetaria y de atarse a una economía más fuerte, como es en este caso la de Estados Unidos. Esos argumentos suele refutarlos con la experiencia que dejó la experiencia del caso ecuatoriano.

“Primero debería haber un anuncio oficial que se realizará la medida al tipo de cambio que haya en ese momento”

En su paso por Buenos Aires, Zalles protagonizó una charla organizada por la Fundación de Responsabilidad Intelectual (FRI) en la que expuso sobre un documento en el que aborda la posibilidad de dolarizar en Argentina. Su intención era presentarle este jueves a Milei ese paper, aunque el mandatario canceló la reunión por cuestiones de agenda, y ahora espera hacerlo en los próximos días.

El Presidente ha reiterado en varias oportunidades que no abandonó una de sus principales promesas de campaña. Es más, días atrás aseguró “cada vez estamos más cerca de poder dolarizar”.

“El BCRA tiene unos USD 27.000 millones en reservas brutas y el stock de billetes en circulación en la economía representa menos de USD 8.000 millones. Es decir que al tipo de cambio oficial hay tres veces la cantidad necesaria para dolarizar oficialmente. Ese reemplazo no necesariamente tiene que ser inmediato. En el caso de Ecuador tardó 9 meses y en El Salvador, 24 meses”, detalló el además seminarista de finanzas internacionales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Ante la consulta de este medio, Zalles precisó cómo sería el camino que debería recorrer el país para avanzar en ese camino. “Primero debería haber un anuncio oficial que se realizará la medida al tipo de cambio que haya en ese momento. Se empieza a entregarle a los bancos dólares y ellos los pesos. Otro punto a tener en cuenta es el desagio de la tasa de interés porque el BCRA no podrá pagar más el 100% en dólares por los pases. Obviamente que el cepo dejaría de existir y se daría una unificación de los encajes bancarios. A partir de eso aumentaría la oferta de créditos enormemente. Hasta donde entiendo, el Gobierno podría hacer esto por decreto sin ir en contra de la Constitución”.

La principal advertencia que hacen los detractores de la dolarización es que, en el contexto actual, podría generarse una corrida masiva en la que la cotización del dólar podría saltar a niveles que llevarían a una crisis sin precedentes para Argentina. Esas voces hablan de que el tipo de cambio podría saltar por encima de los $3.000 y llevar a una espiralización de la inflación difícil de predecir, con sus consecuentes impactos sociales.

“Al tipo de cambio oficial hay tres veces la cantidad necesaria para dolarizar oficialmente. Ese reemplazo no necesariamente tiene que ser inmediato”

Para Zalles la experiencia de reemplazo del Sucre en Ecuador es más que suficiente para demostrar que no será así: “Apenas se convierten los pesos en dólares (ex post dolarización) la sed por dólares queda saciada. No hay razón para convertir pesos a dólares porque ya son dólares. ¿Para qué salir a buscar agua cuando se tiene agua en casa?”.

Fue allí cuando trazó un paralelismo con la situación de su país en la previa a la puesta en marcha de la dolarización, en enero del 2000. El Banco Central era insolvente, las reservas negativas, los depósitos estaban congelados y equivalían al 113% de las reservas brutas. En sus palabras, la dolarización funcionó como un “shock de confianza” a pesar de las críticas que habían realizado ex ante bancos internacionales, organismo de crédito, calificadoras de riesgo y miembros de la sociedad civil ecuatoriana.

El International Fixed Income Research de Chase había publicado que las reservas netas líquidas eran insuficientes y que se necesitaba un tipo de cambio de 56.000 para dolarizar con éxito la economía. Finalmente eso se hizo a 25.000 Sucres. De todos modos, Zalles aseguró que se hizo a un nivel de overshooting que llevó la inflación del primer año al 90%, por encima del 60% del anterior, y desde entonces descendió.

“Inmediatamente las tasas de interés interbancarias cayeron del 151% al 25%, los intereses de los BEMs (equivalentes a los pases del BCRA en Argentina) se redujeron del 91% al 9%, la tasa de los préstamos corporativos pasó del 73% al 16%, los depósitos bancarios crecieron 26% durante el primer año, volvieron a los niveles previos a la crisis de 1997 en 2002 y para 2005 habían crecido un asombroso 128 por ciento. A pesar de que las reservas se estaban gastando para recomprar el sucre, es tas aumentaron 33% en solo seis meses. En el primer año de dolarización todos los pasivos remunerados fueron cancelados y el 65% de los depósitos congelados devueltos en moneda dura”, enumeró.

En los veinticuatro años transcurridos desde su reforma monetaria, los ecuatorianos no tuvieron una crisis financiera a pesar de los shocks endógenos y exógenos, incluidos dos defaults de deuda, dos golpes de Estado, paros nacionales, una nueva Constitución, la crisis financiera mundial 2008-2009 y la pandemia del Covid-19. El paper del economista resalta que la dolarización goza en su país de un índice de popularidad del 88,7 por ciento.

